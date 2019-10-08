Белорусы в США приобрели здание, чтобы повесить бело-красно-белый флаг

Белорусы в США приобрели здание, чтобы повесить бело-красно-белый флаг1
- 8.10.2019, 21:01
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Здание в Бруклине белорусы купили, еще не имея собственных домов.
«Белсат» побывал в Бруклине, где находится главный офис Белорусско-американского объединения (БАЗА). Его белорусы приобрели в 1957 году.
13 октября организация отметит 70-летний юбилей. Она сплачивает белорусов из разных частей Соединенных Штатов и имеет отделы в разных городах.
Бывшая председатель главного правления БАЗА Анна Сурмач рассказала, что здание в Бруклине белорусы купили, еще не имея собственных домов. На сегодня это единственное место в Нью-Йорке, где висит бело-красно-белый флаг.