СБУ тайно вывезла из «ЛНР» важного свидетеля 3 8.10.2019, 21:20

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Пособник террористов "ЛНР" перешел на сторону Украины

Пособник террористов «ЛНР» перешел на сторону Украины.

Контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию, в результате которой бывший террорист "ЛНР" отказался от участия в незаконном вооруженном формировании и перешел на сторону Киева.

Об этом во вторник, 8 октября, сообщает пресс-служба СБУ. Свидетеля удалось вывезти на подконтрольную Украине территорию, передает obozrevatel.com.

Правоохранители установили, что мужчина вынужден был вступить в ремонтную роту так называемого "2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков.

Однако, сообщается, что он осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства.

Следствием было доказано, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Также он предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине.

Отмечается, что по решению суда мужчина освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.