Астрономы открыли новые следы древних океанов Венеры 1 8.10.2019, 21:43

Иллюстрация поверхности Венеры

© NASA/JPL

На ранней Венере существовал почти «земной» климат.

Повторный анализ данных с зонда "Венера-Экспресс" и новые компьютерные модели атмосферы Венеры указали на то, что в далеком прошлом на этой планете были значительные запасы воды. Возможно, что на ранней Венере существовал океан и почти "земной" климат, заявили австрийские планетологи, передает ТАСС.

"Замеры долей изотопов водорода, которые сделал зонд "Венера-Экспресс", а также наши расчеты показывают, что подобного соотношения нельзя было достигнуть, если все запасы этого элемента в атмосфере Венеры были занесены туда кометами или недавними выбросами вулканов. Как минимум часть дейтерия (тяжелого водорода - прим.) должна была присутствовать на Венере фактически с момента ее рождения", - объяснила Майке Бауэр, планетолог из Института космических исследований Академии наук Австрии.

Венера возникла в почти тех же условиях и точке, что и Земля, однако она разительно отличается от нашей планеты по облику и устройству. Сейчас на ней практически нет воды, ее сверхплотная атмосфера состоит из углекислого газа и серной кислоты, разогретых до 462 °C, а почти плоская поверхность покрыта огромным числом активных вулканов.

В далеком прошлом, как показывают простые компьютерные модели Венеры, она должна была быть похожей на Землю, на ней должны были быть большие запасы воды и относительно мягкий климат. Поэтому астрономы сейчас гадают, что могло превратить ее в тот адский мир, который планета представляет собой сейчас. Это произошло, как на то указывают снимки и замеры ряда советских и европейских зондов, уже как минимум миллиард лет.

Бауэр и ее коллега по институту Гельмут Ламмер нашли новые доказательства того, что на Венере были значительные запасы воды, которые могли оставить следы на современной поверхности второй планеты Солнечной системы. Они изучали те процессы, которые помогали молекулам влаги навсегда покидать Венеру.

Как объяснили исследователи, существует несколько разных механизмов подобного "побега", каждый из которых по-разному влияет на поведение обычных молекул воды, в которых содержится легкий водород, и их тяжелых аналогов. Соответственно, зная текущие доли дейтерия и водорода в атмосферах планет, а также то, в каких условиях родились и Земля, и Венера, можно понять, что произошло с венерианскими океанами и существовали ли они в принципе.

Воды "утренней звезды"

Используя замеры, которые проводил европейский зонд "Венера-Экспресс" во второй половине 2000 годов, а также аналогичные данные для Земли, австрийские планетологи построили несколько моделей эволюции атмосфер и той, и другой планеты. Эти расчеты показали, что текущую долю дейтерия в атмосфере Венеры невозможно объяснить, если все запасы воды в ее атмосфере попали туда недавно благодаря кометам и недавним извержениям вулканов.

Означает ли это, что на Венере действительно существовал землеподобный океан? Ламмер подчеркивает, что это необязательно так, ведь в подобном случае ученым нужно искать объяснение для новой проблемы - куда исчез кислород из испарившихся океанов Венеры, чьи молекулы должны были скопиться в атмосфере планеты после того, как она превратилась в парник. Аналогичным образом, пока непонятно, как именно последние остатки воды покинули Венеру, так как сегодня скорость "побега" водорода из ее атмосферы крайне мала.

Эти выкладки, как отметил Ричард Эрнст, профессор Томского государственного университета и Карлтонского университета (Канада), вполне согласуются с тем, что так называемые тессеры, одни из самых загадочных геологических структур на Венере, очень похожи на каналы и прочие структуры, которые оставили на поверхности Земли и Марса древние реки.