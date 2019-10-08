А как же граждане?
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 8.10.2019, 22:05
А они в этом году себя плохо вели.
В современных книгах и статьях по психологии очень часто можно встретить тезисы о необходимости баловать себя самого.
Звучат они все примерно так: "Если вы не балуете себя, то вас не балует никто" и "баловать себя необходимо".
Судя по всему, одну из таких статей прочитал и наш "Сказочный" Владимир Владимирович.
Прочитал и решил в честь собственного дня рождения порадовать себя, а заодно верного Санчо Панса — Димона Анатольевича, подписав указ о повышении зарплат обоим на 4,3%.
Всего лишь на 4,3%. Это как нам с вами к праздничному столу себе тортик купить.
А как же граждане? А что граждане? А они в этом году себя плохо вели: на акции протеста выходили, что-то там бузотёрили, в протестном голосовании участвовали — вообщем не заслужили. Пусть скажут спасибо, что им пенсионный возраст еще раз не подняли и рост НДС остановился(пока) на отметке 20%.
Телеграм-канал «Запретное мнение»