СМИ: Из Беларуси в Москву прибыл поезд с радиоактивным вагоном 1 9.10.2019, 7:40

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Иллюстрационное фото

Следы радиации мог оставить один из пассажиров.

Вечером 8 октября на Белорусский вокзал в Москве прибыл поезд из Берлина. Состав встречали специалисты экстренных служб и химической лаборатории. Ранее ряд СМИ сообщили, что в одном из вагонов на границе зафиксировали превышение нормального уровня радиации.

По данным Telegram-канала Baza, превышение излучения в одном из вагонов зафиксировали на границе Польши и Беларуси. Пассажиров в нем не было. Источник Интерфакса сообщал, что, предположительно, следы радиации мог оставить один из пассажиров поезда, который проходит лечение от онкологического заболевания.

На вокзале в Москве поезд встретили специалисты. Проверка показала, что угрозы для пассажиров этого поезда нет, сообщает (ТАСС https://tass.ru/obschestvo/6976624) со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

«Лаборатории МЧС и предприятия «Радон» провели замеры в вагоне поезда, по результатам которых установлено, что угрозы здоровью пассажиров, следовавших в данном поезде, не было», — сказал собеседник агентства.