NYT: В Европе разоблачено сверхсекретное подразделение российского ГРУ 1 9.10.2019, 7:59

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Его обнаружили разведки четырех стран.

Разведслужбы по меньшей мере четырех западных стран обнаружили тайное подразделение ГРУ, которое проводит операции по дестабилизации ситуации в Европе.

Об этом сообщает The New York Times (перевод — nv.ua).

Как пишет издание, сначала состоялась дестабилизирующая кампания в Молдове, после чего отравление торговца оружием в Болгарии, а затем попытка переворота в Черногории. В прошлом году в британском Солсбери было совершено покушение на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию с помощью нервно-паралитического реагента.

Хотя в операциях четко прослеживались следы российских спецслужб, на Западе сначала это воспринимали как не связанные между собой случаи.

Сейчас западные службы безопасности пришли к выводу, что эти операции, как, возможно, и многие другие, является частью координированной длительной кампании по дестабилизации Европы, которую выполняет элитное подразделение российской разведывательной системы, квалифицирующееся на подрывах, саботаж и убийствах.

Группа под условным названием «подразделение 29 155» действует по меньшей мере в течение последних десяти лет. Существование группы засекречено даже внутри ГРУ.

В отличие от большинства других сотрудников российской военной разведки, члены подразделения 29 155 свободно посещают европейские страны, а некоторые из них — награжденные ветераны афганской, чеченской и украинской войн.

Как пишет газета, эту информацию подтверждают разведывательные службы четырех западных стран. Однако они не могут четко спрогнозировать, где в следующий раз проявят себя российские оперативники.

Деятельность подразделения 29 155 вполне вписывается в «гибридную войну», которую ведет Путин против Запада. Она сочетает пропаганду, хакерские атаки и дезинформацию, а также открытое военное противостояние, уточняется в публикации.

NYT также отмечает, что подразделение 29 155, «спрятаное за бетонными стенами» в штабе 161-го Центра подготовки специалистов спецназначения на востоке Москвы, входит в состав руководящей структуры ГРУ Генштаба России.

«Хотя много информации о деятельности ГРУ остается загадкой, западные спецслужбы начали получать четкую картину ее основной архитектуры. Как отмечают в спецслужбах США, за несколько месяцев до президентских выборов 2016 года два кибер-подразделения ГРУ, известные как 26 165 и 74 455, взломали серверы Демократического национального комитета и кампании Хиллари Клинтон, а затем обнародовали чувствительные документы по внутренней коммуникации», — пишет газета.

Издание отмечает, что подразделение 29 155 является не единственной группой, уполномоченной на проведение диверсий за рубежом. Доказательством этого может служить тот факт, что в директиве Минобороны России в 2012 году были назначены бонусы трем подразделениям за «особые достижения в военной службе».

Одним из них было подразделение 29 155. Другое — подразделение 74 455, которое принимало участие во вмешательстве в выборы в США 2016 года. Третьим было подразделение 99 450, офицеры которого, как считается, участвовали в аннексии Крыма в 2014 году.