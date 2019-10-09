«Поймали студентов»: как выглядит проверка билетов по новым правилам 9.10.2019, 8:12

Контролеры «Минсктранса» неожиданно входили в автобусы там, где их остановка не предусмотрена.

Столичные контролеры 8 октября начали апробацию нового способа проверки оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь сотрудники «Минсктранса» могут неожиданно войти в автобусы там, где их остановка не предусмотрена. Корреспонденты агентства «Минск-Новости» увидели, как это происходит на практике.

К подобным проверкам приступили с 8 утра. Во вторую смену на городские маршруты вышли три бригады контролеров. С одной из них, которую возглавляет опытный Александр Бабуркин, встречаемся на диспетчерской станции «Карастояновой». В составе бригады еще три специалиста — контролеры пассажирского транспорта Елена Сорокина, Николай Ильющеня и Иван Гончарик.

Фото Сергея Лукашова

— Сегодня у нас спецзадание — с 13:00 до 16:30 мы должны останавливать экспрессы и скоростные автобусы. Делать это можем только на стационарных остановочных пунктах, которые такой транспорт обычно пропускает. Остановить автобус в любом месте на пути его следования мы не имеем права, поскольку это противоречит Правилам дорожного движения. На их нарушение ни один водитель не пойдет, — отметил А. Бабуркин.

Фото Сергея Лукашова

Итак, в путь. Сначала добираемся до остановочного пункта «Киевский сквер», где будем высматривать экспрессный автобус № 76. Это как раз та самая промежуточная остановка, экспрессный транспорт здесь всегда едет мимо. А вот наконец и нужный нам автобус. К краю проезжей части подходит И. Гончарик, в его руке жезл, которым обычно пользуются сотрудники Транспортной инспекции. Короткий взмах — и автобус останавливается. Водитель открывает только переднюю дверь, в которую быстро входят контролеры и тут же блокируют валидаторы и компостеры. Дверь закрывается, автобус продолжает движение по маршруту, и одновременно ведется проверка оплаты проезда. В результате контролеры находят трех безбилетников. Ими оказываются два студента и молодой мужчина. При разговоре с контролером у одного из парней дрожат и голос, и руки — он растерян и обескуражен. Никто из нарушителей долго не препирался, двое уплатили штраф на месте.

Фото Сергея Лукашова

Еще двух зайцев контролеры выявили в экспрессе №89. Оба согласились уплатить штраф в течение месяца.