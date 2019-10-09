Почему Лукашенко испугался делать селфи в Армении 13 9.10.2019, 8:26

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ФОТО ИЗ ТВИТТЕРА МИКОЛА ПАШИНЯНА

У диктатора новое суеверие?

1 октября в Ереване «гарант отечественного процветания» принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Армянские СМИ опубликовали видеозапись встречи в аэропорту. Многие обратили внимание на то, как он спускается по трапу, держась за поручень, - создавалось впечатление, что спуск дался с некоторым трудом. Но не это привлекло внимание широких народных масс. Гораздо больше их позабавил другой момент, пишет «БелГазета».

Во время саммита армянский премьер-министр Никол Пашинян опубликовал в соцсетях селфи с коллегами, принимавшими участие в мероприятии. На фотографии он в компании президентов Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, премьер-министра Сингапура, а также главы коллегии Евразийской экономической комиссии. Правителя Беларуси среди них не оказалось.

«Некоторые из наших коллег любят селфи, некоторые нет. Мы выпили также за наших отсутствующих коллег, которые не любят селфи», - не без иронии написал по этому поводу Пашинян в комментарии к снимку.

На следующий день он выложил в соцсетях еще одно фото, сопроводив его словами: «Дорожная селфи. За это время мы приняли важное решение». На снимке, сделанном в микроавтобусе, можно увидеть президентов Кыргызстана, Ирана, Казахстана и России. Правителя среди них снова не обнаружилось.

Отсутствие белорусского диктатора на коллективных фото породило массу вопросов и слухов в соцсетях. Всю неделю пользователи ломали головы, почему Лукашенко так чурается селфи. Кто-то объяснял это усталостью (что ж, делать селфи и правда тяжкий труд), кто-то - «напряженными отношениями» с Пашиняном.

«Выдвинем свою версию», - пишет «БелГазета». «Как нам представляется, все дело в сменяемости лидеров, которые участвовали в селфи. Даже Владимир Путин в свое время передавал бразды правления другому человеку, пусть это и было чисто декоративным жестом. Белорусский «гарант» даже декоративно это делать не рискует. А поскольку есть такая старинная примета - кто делает селфи со сменяемым «президентом», тот и сам становится сменяемым - возможно, именно ее испугался отважный белорусский главком, боясь заразиться сменяемостью, потому и манкировал этой фотосессией».