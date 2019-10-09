Преемник Могерини: Санкции против РФ нужно продолжать до «тектонических изменений» 9.10.2019, 8:29

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель выступил в Европарламенте.

Бывший министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель, который может сменить Федерику Могерини в должности верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявил о необходимости продолжать санкции против России.

Как сообщает Европейская правда, он сказал об этом выступая в Европарламенте 7 октября.

"Мы должны продолжать санкции против России до тех пор, пока не произойдет тектонического изменения", – подчеркнул дипломат.

Он назвал Россию "врагом Европы" и напомнил, что санкции против РФ ввели из-за военной агрессии на Донбассе и аннексии Крыма.

"Пока Россия не изменит свой подход к этому, санкции должны продолжаться", – добавил Боррель, отметив, что с Москвой нужно строить диалог в тех сферах, "где это возможно".

Дипломат отметил, что санкции Евросоюза с России могут снять в случае, если против их продолжения выступит хоть одна страна блока. Он выступил за то, чтобы решения, касающиеся санкций, прав человека и миротворческих миссий, Совет ЕС принимал квалифицированным большинством, а не единогласно, как сейчас.

Предварительное решение по утверждению Борреля в должности комитет Европарламента принял сегодня, однако его не разглашают, сообщает "Немецкая волна". Результаты всех слушаний станут известны 17 октября, окончательно Европарламент утвердит весь список новой Еврокомиссии 23 октября.

Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала российской агрессии на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

2 июля на внеочередном саммите Европейского союза в Брюсселе согласованы назначения на высшие руководящие посты институтов ЕС. В частности, согласовали кандидатуру премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля в качестве нового президента Совета ЕС, а министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен – на пост президента Европейской комиссии.

16 июля депутаты Европарламента утвердили фон дер Ляйен главой Еврокомиссии, в ноябре она сменит Жан-Клода Юнкера.