Белорус попробовал ездить по городу, как будто лимит 50 км/ч уже ввели 25 9.10.2019, 8:41

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Каковы впечатления от эксперимента?

"Я решил целую неделю кататься по Минску, будто бы у нас уже ввели ограничение 50 км/ч (введут ли вообще, тема отдельная, ну а вдруг?). С учетом традиционно "ненаказуемых" +10 км/ч выходит, что я не должен разгоняться быстрее 60 км/ч. Это вообще реально? Не будет ли губительно для психики, моей и окружающих (ведь буду же другим мешать, ага)? Я теперь точно начну везде опаздывать? Вопросы, вопросы, вопросы… Ответы находились постепенно, в течение всей недели", - пишет журналист abw.by Иван Кришкевич.

Ломка

Первый день, конечно же, отметился сильной "ломкой". Выезжая на широкую улицу спального района, начинаю разгон в привычном бодром темпе, но тут же вспоминаю про эксперимент. Пустая улица так и манит, светофор вдалеке только меня и ждет, чтобы пропустить и сразу же переключиться на желтый, - он же не знает, что у меня установка!

Так что "пилю" 60 км/ч и перемещаюсь в правый ряд, чтобы не мешать водителям позади меня. Они успевают и меня опередить, и проскочить ближайший перекресток, а я останавливаюсь на красный… Кажется, придется смириться c тем, что я вечный "опоздун" и что отныне мои постоянные соседи по потоку - троллейбусы, грузовики, и тракторы.

Но нет! Довольно быстро приходит понимание, что откровенным "тошнотом" со своими 60 км/ч я в большинстве случаев не становлюсь. Даже на магистральных улицах с интенсивным и плотным потоком мои 60 км/ч не являются "ущербными": либо скорость соседей такая же или даже меньше, либо я просто выбираю ряд, в котором чувствую себя комфортно и сам никому не мешаю.

И этот ряд как раз зависит от плотности потока и его скорости. Чем выше первая и ниже вторая, тем выгоднее оказываются левые полосы! Да-да, можно спокойно ехать во второй-третьей - и все равно нигде не будешь отставать, никого не будешь сдерживать, особо не выпадая из потока.

Кто понял жизнь, тот не спешит

Ну а если улица не так загружена, трафик не такой напряженный и в целом условия позволяют ехать быстрее, тут уж, конечно, приходится смещаться правее. И вот здесь начинается интересная трансформация поведения.

Поскольку ты вынужден ехать в ряду с более медленным транспортом (привет, водители автобусов и "логанов"), то поначалу пытаешься при каждом удобном случае выскочить из этого ряда и быстренько опередить пару-тройку "медляков" (похоже, у них свои установки - ехать медленнее 50 км/ч). Но со временем ты перестаешь это делать, просто плетешься за не самой динамичной компанией - и в какой-то момент начинаешь принимать эту философию!

Ну посудите сами, какой смысл скакать по рядам, разгоняться и тормозить, если во-о-он к тому светофору мы снова подъедем все вместе? И неспешный МАЗ, и шуcтрая "тройка" BMW, с которой мы одновременно выезжали 15 минут назад из "Серебронкса"? Кстати, она уже раза три пролетела вперед на "розовый", но через какое-то время мы снова оказывались бок о бок перед очередным светофором.

На самом деле неудивительно: еще несколько лет назад, когда я писал про организацию "зеленой волны" в Минске и проводил проверки тех улиц, на которых эта система работает, выяснилось, что средняя скорость движения оказывается в районе 40 км/ч, а чтобы оставаться в волне, следует придерживаться темпа 50-60 км/ч.

И вот когда ты воочию видишь, что все твои потуги ехать активно в условиях города либо заканчиваются ничем, либо приносят сомнительный дивиденд в виде двух-трех сэкономленных минут (проверяли - знаем!), когда ты снова и снова убеждаешься в том, что твой "медленный" ряд на деле почти такой же быстрый, как и соседние, в какой-то момент ты успокаиваешься и просто катишь под Relax FM.

Побочные эффекты - ты охотнее пропускаешь отъезжающие от остановки автобусы, не пытаешься проскочить на желтый, ВСЕГДА пропускаешь пешеходов на нерегулируемых переходах…

Есть нюансы

Идиллия? Не совсем. Во-первых, нет-нет да и включаешь "форсаж" - когда спереди ну совсем уж не спешат, а сбоку открывается удобное окошко для опережения. Во-вторых, слишком уж размеренный темп лично меня "убаюкивает" и расслабляет - от этого страдает концентрация внимания (повторюсь, лично у меня). Все-таки когда едешь активно, больше собран и больше готов к нестандартному развитию событий. Наконец, в-третьих, рано или поздно происходит "срыв"!

Да-да! В какой-то момент тебе надоедает вся эта тягомотина, ты начинаешь ехать так, как привык это делать последние 20 лет, вовсю пользуясь и "газом", и тормозом, применяя активное ускорение и замедление, ощущая наливающееся усилие руля в повороте... Разве что не разгоняясь больше 60 км/ч и формально оставаясь в рамках ПДД, но тогда вытягиваешь из лимитов все!

И конечно, езда по магистральным улицам, где практически весь поток быстрее тебя, приносит дискомфорт и раздражение. Весь поток давно унесся вдаль, а ты, как ущербный, катишь на своей волне. Да, с вероятностью 99% ты всех догонишь на очередном светофоре, но лишь затем, чтобы снова отстать от них на следующем "прямике".

Стараясь никому не мешать, ты держишься правых рядов - а если надо повернуть налево или развернуться? Ищешь удачный момент, чтобы не стать помехой для других, и выруливаешь на левую полосу.

В общем, ездить медленно по скоростным улицам и глупо, и некомфортно. Поэтому на проспекте Дзержинского с удовольствием встречаю повышающий знак "70": даешь как все, в едином порыве! Ну а дальше, по мере приближения к центру, замедлимся дружно все…

Что в итоге?

Лично для себя по итогам этой недели я сделал следующие выводы:

На узких улицах, в центральной части, на дорогах с высокой интенсивностью ездить в темпе "до 60" вполне себе комфортно, потому что быстрее во многих случаях просто нельзя.

Часто транспортный поток в принципе не разгоняется быстрее 50-60 км/ч.

На некоторых улицах есть где разогнаться, но ты просто включаешь философа и спокойно плетешься в правом ряду - тоже неплохо.

По-настоящему дискомфортно лишь на полупустых проспектах, где весь поток разгоняется до 70, а то и до 80 км/ч. Но по-хорошему на таких участках должны применяться повышающие знаки.

Время поездок по типовым маршрутам не изменилось, разброс в пару минут - на уровне погрешности.

Расход топлива даже немного вырос (на 0,1 л). Раньше я разгонялся до 70 км/ч и катил на пятой, сейчас же на 60 км/ч приходится использовать четвертую передачу и держать более высокие обороты. Ездить на пятой "внатяг" не хочу, чтобы не мучить мотор и коробку.

Стал ли я ездить безопаснее? Разве что с той точки зрения, что совершал меньше маневров на опережение, стал меньше спешить и более охотно всех пропускать. При этом, повторюсь, я делал все, чтобы не создавать проблем другим и не вынуждать их рисковать для опережения меня.

Но в остальном ничего особо не изменилось.

Скорость проезда поворотов, пешеходных переходов, потенциально опасных мест осталась примерно такой же.

Перестраховка в возможных аварийных ситуациях (например, когда обзор пешеходного перехода перекрывается параллельно едущим автобусом или грузовиком) как была, так и осталась.

Оценка ситуации осталась прежней.

Но еще раз повторю: спокойный режим движения лично в моем случае сказывается на концентрации внимания, а это не есть хорошо.

В общем, приди в белорусские города скоростной режим 50 км/ч, лично для меня это особо ничего не изменит: стиль езды останется плюс-минус тем же, на "прямых" я буду держать не 70, а 60 км/ч, а в деревнях и на магистральных улицах выставлять соответствующие значения для круиз-контроля. Будет это бить по психике или увеличивать время поездки, на самом деле больше зависит не от разрешенной скорости, а от организации дорожного движения и поведения остальных водителей.

И еще: данный эксперимент лишь примерка "на себя" без попытки перенести частный опыт на всех и радостно хлопать в ладоши в предвкушении перемен. Скажем так: я для себя попробовал - "мне норм". Но хотелось бы, чтобы решение о сохранении или смене скоростного режима в населенных пунктах принималось исключительно на основании глубокого анализа и расчетов, а не просто по примеру других стран, отмашке свыше или иным мотивам.