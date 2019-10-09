Ученые обнаружили в Канаде древних «ледяных драконов» 1 9.10.2019, 8:46

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В меловой период они были распространены на территории нынешней Северной Америки.

В канадской провинции Альберта были обнаружены окаменелые останки птерозавра, датированные возрастом около 77 миллионов лет. Впечатляющие размеры, длинная шея и могучие крылья указали на принадлежность этих костей к представителю семейства аждархид, пишет paleonews.ru.

В меловой период они были распространены на территории нынешней Северной Америки и до сих пор остаются крупнейшими животными, когда-либо поднимавшимися в небо. Именно к ним относятся знаменитые кетцалькоатли, размах крыльев которых мог достигать 12-15 метров. К такому типу кетцалькоатлей отнесли и найденные 30 лет назад останки.

Однако новый анализ, авторы которого рассмотрели и некоторые кости, не учтенные в предыдущих работах, определил кости как останки прежде неизвестного вида и даже рода аждархид. Новый птерозавр получил эффектное название Cryodrakon boreas — «Ледяной дракон северного ветра». Подробное описание ящера Дэвид Хоун (David Hone) и его коллеги представили в статье, опубликованной в Journal of Vertebrate Paleontology.

Cryodrakon boreas глазами художника: окраска в цветах канадского флага — простая фантазия / ©Davis Maas

Размах крыльев Cryodrakon boreas достигал 10 метров, масса — 250 килограмм, что делает его одним из крупнейших летающих животных в истории. Обнаруженный образец меньше, «всего лишь» с пятиметровыми крыльями, однако ученые уверены, что этот скелет принадлежал еще далеко не взрослому птерозавру. От кетцалькоатлей его отличает морфология целого ряда костей, среди которых шейные позвонки, более короткие и толстые.

Одна из костей шейного отдела Cryodrakon / ©Hone et al., 2019

Несмотря на название, предполагается, что «криодраконы» обитали в тропической зоне, питаясь мелкими динозаврами, рептилиями и млекопитающими. Возможно, что и на них самих охотились хищники покрупнее, хотя свидетельств этому пока нет. Найденные останки сохранили следы зубов небольших плотоядных, скорее всего, падальщиков.

Стоит сказать, что особенный интерес для ученых представляет полет аждархид и, прежде всего, биомеханика взлета гигантов. К сожалению, пока известные останки даже все вместе не дают возможности разобраться в этой загадке.