закрыть
9 октября 2019, среда, 11:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Европарламент готов дать Британии еще одну отсрочку Brexit

1
  • 9.10.2019, 9:34
Европарламент готов дать Британии еще одну отсрочку Brexit

Для этого нужна веская причина и запрос от Лондона.

Президент Европарламента Давид Сассоли заявил о готовности предоставить для Великобритании новую отсрочку даты выхода страны из состава Евросоюза.

По словам Сассоли, это возможно будет в том случае, если на то будет веская причина и запрос от Лондона, сообщает пресс-служба Европарламента.

«Что касается отсрочки, то Европарламент открыт для такой возможности, если для этого есть веская причина или цель. Но запрос на отсрочку должен быть от Великобритании, и не мне комментировать политические споры или правовые вопросы, которые обсуждаются в Соединенном Королевстве», — отметил он.

По словам главы ЕП, сейчас в переговорах между Брюсселем и Лондоном нет прогресса.

Сассоли добавил, что согласованная 25 ноября 2018 года сделка остается «наилучшей возможной», в то время как план премьер-министра Бориса Джонсона не решает главные проблемы.

Напомним, 3 октября президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что последние предложения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по Brexit не выглядят убедительно.

Ранее правительство Великобритании представило новые предложения по соглашению с ЕС об условиях Brexit, включая планы по ирландскому границе.

Кроме того, британский парламент принял закон, запрещающий выход Британии из ЕС без соглашения и обязывает правительство перенести Brexit после установленного 31 октября.

В свою очередь Борис Джонсон заявил, что несмотря ни на что, намерен вывести Британию из ЕС до 31 октября.


популярное за неделю

Мнение

Куды ён нас завёў?
Куды ён нас завёў? Сяргей Салаўёў
У атамана нет золотого запаса
У атамана нет золотого запаса Константин Скуратович
Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников