Археологи нашли на берегу Нила загадочный 2200-летний храм 1 9.10.2019, 9:41

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Храм расположен под жилыми домами.

Во время обыденных буровых работ в Египте сделали очередную интересную находку. В городе Тама на западном берегу Нила обнаружили храм царя Птолемея IV Филопатора ("Любящего отца"). Об этом сообщает Daily Mail.

Работы были остановлены и сейчас проводятся раскопки. Ученые уже откопали стены и несколько барельефов. Раскопки усложняются тем, что частично он расположен под жилыми домами.

Фото: Ministry of Antiquities

Птолемей IV построил и реконструировал за время своего царствования около девяти храмов. Но кроме храмов, посвященным египетским богам, он также воздвиг храм Гомера.

Фото: Ministry of Antiquities

Птолемей IV был не очень хорошим правителем. Получив в наследство сильное государство, он пристрастился к дионисийским оргиям, подражая фараонам, женился на собственной сестре Арсиное и тратил деньги из казны на всевозможные развлечения. Например, построил огромную увеселительную барку для прогулок по Нилу, длиной в почти 300 метров, украшенную слоновой костью, драгоценными породами дерева, гобеленами и золотом.

До сих пор неизвестно, отчего и когда умер Птолемей IV. Долгое время факт его смерти скрывался. После него царем Египта стал Птолемей V Эпифан – его сын от родной сестры.