Что будет после ухода Путина? 3 9.10.2019, 9:56

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Пример Украины не дает покоя Кремлю.

Полтора года назад президента Владимира Путина переизбрали на новый шестилетний срок. Россиянам уже сейчас интересно, что произойдет, если в 2024 году он действительно уйдет, пишет журналист норвежского издание NRK Ян Эспен Крусе (перевод — inosmi.ru).

Фактически президент Владимир Путин правит Россией уже почти двадцать лет. Очень многие молодые россияне всю жизнь прожили только при нем.

В российских блогах и СМИ высказывается множество предположений, что может произойти в 2024 году.

Можно ли представить себе Россию без Путина в качестве лидера? Случится ли кризис или гражданская война, если Путин действительно уйдет?

Сам Путин не слишком много говорит, чтобы прояснить вопрос о своем уходе. Вот его последний комментарий на эту тему: «Об этом слишком рано говорить. Передо мной пять лет тяжелой работы».

Многие остаются на своих постах

Таким образом, совершенно не ясно, действительно ли Путин собирается покинуть президентский пост, когда закончится этот шестилетний период.

А многие лидеры бывших советских республик проявляют большую креативность, когда дело доходит до изобретения уловок, чтобы остаться у власти.

Путин и сам не исключение. После первых двух сроков подряд он ушел с поста президента, усадив на свое место товарища и коллегу по партии Дмитрия Медведева, который и грел президентское кресло четыре года. Сам Путин стал премьер-министром, но ни у кого в России не было сомнений, в чьих руках на самом деле сосредоточена власть.

Затем наш герой снова стал президентом.

Потом было решено, что четырехлетний президентский срок — это слишком мало, и его продлили до шести лет. А в других бывших советских республиках многие президенты сохраняют свою должность всю жизнь, поскольку их считают незаменимыми.

Произойдет ли то же самое и в России?

Российские СМИ

На государственном телеканале «Россия» каждое воскресенье выходит передача «Москва, Кремль, Путин». Один мой знакомый сказал, что на самом деле эту программу стоило бы назвать «Путин, Путин, Путин». И это довольно точное замечание, потому что речь там всегда идет о президенте. Порой передается официальная позиция, а порой рассказывается о происходящем за кулисами.

Критической журналистикой в этой программе и не пахнет, ее цель — показать, что президент надежно правит страной твердой рукой.

То же самое касается и новостных передач на двух крупнейших государственных телеканалах. Первый сюжет в них почти всегда посвящен Путину и тому, что он сделал за сегодняшний день. Не имеет значения, насколько это важно, — президент по определению становится главной темой.

Поэтому сначала передают один или два репортажа о Путине, а затем рассказывают о том, что сказал или сделал премьер-министр Медведев.

Мне, норвежскому журналисту, совершенно невозможно к этому привыкнуть. Я живу здесь уже больше года, и каждый вечер меня это выводит из себя.

Можно ли изменить конституцию?

По сравнению с американскими политиками Путин в 66 лет еще не старик, и даже в 2024 году он будет моложе многих американцев, которые намерены баллотироваться в президенты в следующем году.

Но проблема в том, что российская конституция позволяет одному человеку быть президентом лишь два срока подряд.

Российские СМИ задаются вопросом, можно ли что-то сделать, чтобы Путин остался еще на один или два срока. Правящая партия «Единая Россия» имеет удобное большинство в российском парламенте, и, вполне вероятно, сможет склонить на свою сторону многие другие партии, если это будет необходимо в связи с таким важным вопросом.

А что же с примером Украины?

В начале этого года украинский народ избрал президента без какого-либо опыта в политике. А потом его партия получила большинство в парламенте.

Передача власти от бывшего президента новому прошла достойно и согласно правилам. Фактически одна политическая элита была полностью заменена другой. И ничего ужасного не произошло.

И это несмотря на то, что российские государственные СМИ не менее чем за год до украинских выборов начали ежедневно трубить, какая катастрофа ожидает Украину.

Но в России потенциальная передача власти, вероятно, окажется гораздо сложнее.

Экономическая и политическая элита, которая росла вокруг Путина в течение двадцати лет, обзавелась невероятной властью и огромным объемом ценностей. Очень многим есть что терять в случае смены режима.

В условиях авторитарного государства лидерам всегда страшно уходить в отставку, ведь они не знают, как с ними поступит новый правитель.

Президент Путин не назначил наследного принца, так что разговоры на эту тему здесь, в России, не утихают.