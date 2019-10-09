США ввели визовые ограничения для чиновников из Китая 9.10.2019, 10:13

В списке — высокопоставленные представители правительства и Коммунистической партии Китая.

Китай осудил решение США ввести визовые ограничения для ряда китайских чиновников, которые, по мнению Госдепа, несут ответственность за притеснения меньшинств.

Как сообщает «Немецкая волна», Пекин расценил подобный шаг как вмешательство во внутренние дела страны.

Решение американской стороны является «серьезным нарушением фундаментальных принципов международных отношений» и «подрывает интересы» Пекина, говорится в заявлении посольства Китая в США.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео объявил о визовых ограничениях для высокопоставленных представителей правительства и Коммунистической партии Китая, а также членов их семей. Решение Вашингтона затрагивает лиц, причастных к задержаниям и нарушениям прав уйгуров, этнических казахов и других мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

США также ввели санкции в отношении 28 правительственных и коммерческих организаций КНР в связи с притеснением уйгуров. По словам министра торговли Уилбура Росса, Соединенные Штаты «не могут и не будут терпеть жестокое притеснение этнических меньшинств внутри Китая».

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад о положении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По данным правозащитников, в Китае до миллиона уйгуров и других мусульман тюркского происхождения принудительно удерживаются в лагерях. Там их против воли подвергают «политической и культурной индоктринации», а также заставляют учить китайский язык и петь «хвалебные песни» коммунистической партии, утверждали авторы доклада.

В свою очередь, правительство КНР утверждает, что в регионе существуют лишь «образовательные центры для ресоциализации мелких преступников». Пекин заявил, что СУАР находится под влиянием сепаратистов, религиозных экстремистов и террористов.