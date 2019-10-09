NEXTA: Столичные футболисты играют за еду 9.10.2019, 10:47

Фото: AFP

Гонорары им оформляют как выплаты на питание.

Страшная тайна белорусского футбола: игроки столичного клуба "Энергетик-БГАТУ" (в недавнем прошлом - ФК "Энергосбыт") работают... за еду. Во всяком случае, гонорары за игры им оформляют как выплаты на питание, пишет телеграмм-канал NEXTA-lite.

- Вот так выдают деньги работникам филиала "Энергосбыт" РУП "Минскэнерго", - рассказал нам источник на предприятии. - Достаточно вчитаться и сопоставить список с составом футбольной команды. Почему так мало? Да просто результаты игр посмотрите. Данные работники в "Энергосбыте" только числятся, их основное занятие - футбол. Специалисты они никакие. А мы потом удивляемся, почему у нас такие высокие тарифы на электроэнергию.

Что ж, "спортивная нация" по приказу и разнарядке - она бывает только такая.