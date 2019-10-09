Tages-Anzeiger: Путин собирал грибы со своим преемником? 11 9.10.2019, 11:13

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Загадки сибирского леса.

"В свой 67-й день рождения российский президент путешествовал по горам с министром обороны Сергеем Шойгу. Это неслучайно", - считает журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Цита Аффентрангер (перевод — inopressa.ru).

"Вообще-то Владимира Путина привыкли видеть в костюме и с галстуком. Но один-два раза в год Кремль представляет фотографии, демонстрирующие совсем другого президента: во время ныряния, рыбалки, верховой езды, с журавлями, амурскими тиграми - зачастую лихо одетым, иногда с обнаженным торсом", - пишет журналистка.

"На этот раз настала очередь поездки в Сибирь вместе с министром обороны Сергеем Шойгу: собирать грибы, срывать цветочки, сидеть у костра. Это не первый раз, когда Шойгу был рядом с президентом, но на этот раз фотографии, кажется, имеют другое значение: в конце концов, Россия ищет к 2024 году преемника Путина, который тогда больше не сможет участвовать в выборах".

"И одним из кандидатов является именно Шойгу. Министр обороны находится рядом с президентом не только в путешествии, он принимает с ним военные учения и парады, координирует операции в Сирии. Но, несмотря на то, что Шойгу давно является публичной личностью, он почти не говорит. Обычно от Шойгу можно услышать лишь отдельные предложения или фрагменты предложений, зачастую лишь бормотание. Но недавно он дал интервью - первое за семь лет, как сказал он сам. Разговор длился два часа, что для некоторых наблюдателей является верным знаком того, что Шойгу рассматривают в качестве возможного преемника Путина", - говорится в статье.

"В интервью Шойгу подает себя абсолютно скромным и сдержанным человеком из народа, каким его знают и любят россияне."Естественно, я такой же, как и вы, сторонник того, чтобы не было войны, - сказал он. - Но чтобы ее не было, наша армия должна быть очень сильной (...)". Поэтому, считает Шойгу, важнее говорить об армии, а не о самом себе. В ходе разговора Шойгу выступил в роли спасителя этой армии, конечно, вместе с Владимиром Путиным, который начал осуществлять необходимую реформу армии еще в 1999 году".

"Врага России Шойгу назвать не захотел, однако в этой связи он быстро перешел к разговору о Западе. Список обвинений в адрес европейцев и американцев обширный: расширение НАТО до границ России, влияние в соседствующих с Россией странах, вмешательства во внутренние дела самой России. Запад, по словам Шойгу, хотел разрушить и поработить Россию, но осуществление этого плана удалось предотвратить".

Раньше Шойгу занимал должность министра МЧС. "Будь то наводнение, землетрясение или теракт - он всегда был на месте, хотя уже тогда он говорил немного. В 2012 году Путин сделал его министром обороны. (...) Среди россиян он пользуется репутацией человека действия", - отмечает автор статьи.

Впрочем, в интервью Шойгу, будучи младше Путина только на три года, ориентировался, прежде всего, на старшее поколение. "У меня большая ностальгия по Советскому Союзу", - сказал он, отметив также, что возвращение в Сибирь - его главная мечта. "Молодым горожанам, которые изрядно посмеялись в сети над турпоходом обоих мужчин, этого не понять. Однако значительной частью населения такое все еще воспринимается хорошо", - комментирует издание.

"Борцы с коррупцией пытались лишить скромного патриота ореола. То и дело появляются сообщения об имении стоимостью в несколько миллионов франков в элитном московском районе. Однако это не производит впечатления на людей. Сам Шойгу подчеркивает, что эти сообщения не имеют для него абсолютно никакого значения", - пишет Tages-Anzeiger.