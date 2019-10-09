В Италии сократили на треть количество депутатов в парламенте 5 9.10.2019, 12:11

Их будет 600 вместо 925.

Парламент Италии практически единогласно сократил количество своих депутатов более чем на треть. После следующих выборов их будет лишь 600 вместо нынешних 945: 200 представителей в Сенате вместо нынешних 315, и 400 депутатов в нижней Палате депутатов вместо нынешних 630, сообщает "Настоящее время".

Поскольку закон предполагал внесение изменений в Конституцию Италии, для его принятия требовалось абсолютное большинство членов нижней палаты парламента или 316 голосов. Но в итоге закон прошел с большим перевесом: за сокращение членов парламента проголосовали 553 члена Палаты депутатов. Лишь 14 человек были против, а еще двое воздержались.

Ранее сокращение количества депутатов парламента также поддержали большинство членов Сената.

Сегодня Италия занимает второе место в Европе по количеству парламентариев в обеих палатах после Великобритании, и многие представители популистских партий настаивали, что количество депутатов и расходы на них необходимо сократить.

"Это историческая реформа, великая победа итальянских граждан", - заявил один из лидеров "Движения пяти звёзд" Луиджи Ди Майо.

"Для Италии это исторический день, - написал премьер-министр Италии Джузеппе Конте в твиттере после принятия закона. - Эта реформа затрагивает расходы на политику и делает функционирование палат более эффективным".

Следующие парламентские выборы в Италии должны состояться в 2023 году. Из-за того, что количество мандатов будет сокращено, Италию в ближайшие годы ждет масштабная реорганизация избирательных округов.