Видеофакт: Жители Мексики проучили не выполнившего обещания мэра 9.10.2019, 12:56

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Поучительная история.

Мэра города Лас-Маргаритас в Мексике протащили на веревке, привязанной к машине, по центральной улице. Для жителей имя градоначальника Эскандона стало чуть ли не ругательным. Глава города дал обещание построить дорогу, но забыл. Граждане регулярно напоминали Чьяпасу Хорхе Эскандону о том, что дорога нужна и вообще, он давал слово ее построить. Но тот игнорировал многочисленные обращения, пишет kp.ru.

Видео расправы опубликовала газета El Universal. Эскандона привязали веревкой к пикапу и протащили по городу.

«Путешествие» было недолгим. Вскоре машину удалось остановить. Главе города понадобилась медицинская помощь. Эта ситуация привела к столкновению полиции и мирных граждан. Пострадало 11 человек, задержано еще 30.