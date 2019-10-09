Зачем Турции война с сирийскими курдами? 3 9.10.2019, 12:31

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Сирийские демократические силы уже заявили, что будут защищать свои территории.

Турция объявила о намерении начать операцию на северо-востоке Сирии, чтобы создать вдоль своих границ "безопасную зону". Вашингтон заявил, что не станет препятствовать турецким военным, и начал выводить с этой территории свои войска. В сложившейся ситуации появилась угроза эскалации конфликта между Турцией и сирийскими курдами, которые сейчас контролируют северо-восток Сирии.

Би-би-си объясняет, зачем турецкие власти хотят создать на северо-восточных территориях Сирии, граничащих с Турцией, "безопасную зону", и почему считают курдов, под контролем которых находятся эти земли, террористами.

Зачем Турции нужна операция?

Главная цель анонсированной Турцией операции - оттеснить курдские отряды народной самообороны (YPG), которых Анкара считает террористами, подальше от своих границ.

Турецкие власти рассчитывают создать на территории северо-востока Сирии вдоль своих границ 32-километровую "зону безопасности", свободную от курдского ополчения.

В эту "безопасную зону" Анкара также рассчитывает переселить до 2 миллионов сирийских беженцев, которые сейчас проживают в Турции (всего в стране находятся порядка 3,6 млн беженцев, покинувших Сирию из-за гражданской войны, начавшейся в 2011 году).

Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (SDF), в которые входит ополчение YPG, в понедельник заявили, что будут защищать свои территории, и что США покидают район, чтобы превратить его в зону боевых действий, создавая угрозу возрождения "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России и других странах).

Почему Турция хочет оттеснить сирийских курдов от своих границ?

Территория, на которой Турция хочет создать "безопасную зону", находится под контролем Отрядов народной самообороны (YPG) - курдского ополчения, которое входит в состав курдско-сирийского альянса SDF и является его самым крупным подразделением.

США поддерживают SDF, и YPG в том числе. При поддержке американцев курдско-сирийские силы разгромили ИГ на северо-востоке Сирии и теперь контролируют эту часть страны.

Анкара считает YPG ответвлением запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). РПК с 1984 года борется за создание курдской автономии на юго-востоке Турции. Турция, США и некоторые страны ЕС признали РПК террористической организацией. YPG отрицают связь с РПК.

Турецкие власти опасаются, что сирийские курды, которые хотят добиться создания своей самоуправляемой территории внутри Сирии (наподобие Иракского Курдистана, который в Ираке имеет статус широкой автономии), вдохновят турецких курдов на создание аналогичной территории в Турции.

Несмотря на то, что Турция входила в состав возглавляемой США коалиции против ИГ, она неоднократно критиковала Вашингтон за поддержку SDF и пыталась помешать альянсу взять под контроль северную границу Сирии.

Кроме того, в начале 2018 года Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в населенном преимущественно курдами районе Африн на западе Сирии. Целью операции было вытеснить из Африна курдские вооруженные формирования.

По данным базирующейся в Британии Сирийской обсерватории по правам человека, в результате боевых действий, продолжавщихся два месяца, были убиты 300 мирных жителей, 1500 курдских ополченцев, 400 бойцов из протурецких формирований и 45 турецких военных. По меньшей мере 137 тысяч мирных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Позиция США

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о разгроме ИГ в Сирии и о том, что отдал приказ немедленно начать вывод 2 тысяч американских военнослужащих, которые в Сирии оказывали помощь SDF.

Иностранные союзники США и некоторые высокопоставоенные члены Республиканской партии назвали утверждение о разгроме ИГ преждевременным и выразили обеспокоенность о том, что может произойти с курдскими силами без защиты США.

Через несколько дней Трамп в своем "Твиттере" пообещал "разорить турецкую экономику" в случае, если турецкие силы нанесут удар по курдам. "Создайте 20-мильную (32 км - Би-би-си) безопасную зону" - посоветовал американский лидер Анкаре.

И хоть вывод американских военных был отложен, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ухватился за предложение Трампа и заявил о готовности турецких сил к созданию "безопасной зоны".

В августе этого года американские военные заявили, что согласовали с турецкой стороной основные принципы решения проблем турецкой безопасности, в том числе "механизм обеспечения безопасности" вдоль сирийско-турецкой границы (термин "безопасная зона" американские военные не упоминали).

Однако 6 октября Белый дом выпустил заявление о том, что США начинают вывод своих войск с севера Сирии до начала операции Турции.

"Вскоре турецкие силы начнут давно запланированную операцию на севере Сирии. Вооруженные силы США не будут поддерживать эту операцию и участвовать в ней. Силы США, разгромившие ИГ, более не будут находиться непосредственно в этом районе", - говорилось в заявлении Белого дома.

В нем также отмечалось, что теперь ответственность за всех боевиков ИГ, захваченных за последние два года в этом районе, будет нести Турция. В плену у SDF на данный момент находятся 12 тысяч человек, подозреваемых в принадлежности к ИГ.