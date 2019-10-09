Нобелевскую премию по химии получили изобретатели литий-ионных батарей 1 9.10.2019, 13:15

1,076

Литий-ионные батареи — один из самых распространенных в мире возобновляемых источников питания.

Нобелевскую премию по химии 2019 году получили ученые, которые изобрели и развивали литий-ионные батареи, одни из самых распространенных сегодня в мире возобновляемых источников питания. Ее разделили американцы Джон Гуденаф и Стэнли Уиттингем, а также японец Акира Ёсино, пишет «Настоящее время».

Без литий-ионных батарей не существовало бы многих привычных нам сегодня гаджетов. То, что Нобелевский комитет может отметить заслуги 97-летнего Гуденафа, в этом году предсказывали эксперты Chemical & Engineering News, в прошлом году – авторы Inside Science.

Непосредственным изобретателем литий-ионной батареи был Ёсино, который в 70-е и 80-е годы работал инженером в лаборатории концерна Kawasaki. В 1983 году ученый построил первый прототип такой батареи, используя кобальтит лития LiCoO2 в качестве катода и полиацетилен в качестве анода. Кобальтит лития двумя годами ранее синтезировали химики Стэнфордского университета, а также Джон Гуденаф в Оксфорде.

Позже Ёсино стал использовать в своих батареях не полиацетилен, а углеродосодержащие материалы, и в 1985 году получил первый патент на принципиально новый тип батарей. В 90-е годы их запустила в массовое производство компании Sony и A&T Battery.

История Нобелевской премии по химии

В прошлом году Нобелевской премии по химии удостоились Фрэнсис Арнольд (США) – за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит (США) и сэр Грегори Уинтер (Великобритания) – за фаговое проявление пептидов и антител.

Лауреатов премии по химии и физике выбирает Шведская королевская академия наук. Всего с 1901 года было присуждено 110 Нобелевских премий по химии 181 ученому – 176 мужчинам и пяти женщинам.

Единственный химик, получивший Нобелевскую премию дважды, – британец Фредерик Сенгер. Он был отмечен за работы по изучению структуры инсулина (1958), а также по определению последовательности оснований в нуклеиновых кислотах (1980) – в частности, знаменитой двойной спирали ДНК.

Нобелевская неделя

В 2019 году Нобелевская неделя проходит с 7 по 14 октября. Уже объявлены лауреаты премии по медицине-физиологии и физике, позже будут оглашены имена обладателей премий по химии (9 октября), литературе (10 октября, сразу за два года), премии мира (11 октября) и премии по экономике (14 октября).

Размер Нобелевской премии в 2019 году составляет 9 млн шведских крон (около $915 тысяч). Церемония официального вручения традиционно проходит 10 декабря, в день смерти шведского изобретателя Альфреда Нобеля, основателя премии.