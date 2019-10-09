Названы девять причин путешествовать именно осенью 1 9.10.2019, 13:28

Осенний сезон не самом деле — лучшее время для отдыха.

Прохладные ночи и глубокое синее небо еще в августе намекали нам, что осень таки не за горами. И вот она наступила. Ностальгические посты сами просятся в фейсбук, но мы рекомендуем потратить эту энергию на планирование осенней путешествия. И вот вам 9 причин, почему осенние путешествия стоят вашего времени, пишет 1001idea.info.

1. Выиграть еще немного лета можно только путешествуя.

Go west поют в своей одноименной песни Pet Shop Boys. Видимо, они имели в виду что-то другое;), но мы тоже рекомендуем ехать на юго-запад, за солнышком. Известно, что с приходом осени количество солнечного света в наших широтах резко сокращается, что является распространенной причиной депрессий. Путешествуйте в солнечные края!

2. В путешествиях сам-на-сам тоже есть что-то прекрасное.

Для многих началом года является именно осень, а не Новый год. Причину этому можно искать в традициях, ведь еще со времен Киевской Руси именно в сентябре христиане отмечали день Новолетия. Так, поездки в начале старинного нового года — это возможность покопаться в себе, составить новые планы и набраться сил на их выполнение.

3. «Из депрессии есть 2 выхода — аэропорт и вокзал».

Осень ассоциируется с завершением природного и человеческого цикла жизни, ведь за ней идет зима. Именно поэтому всем известная «хандра» подстерегает на каждом шагу. Если вы запланируете путешествие, то времени скучать не будет: сначала планирования, затем сам процесс, потом хорошие воспоминания и подведение итогов.

4. Если для вас 1 сентября — это не про школу, то пусть оно будет о путешествиях.

С детства 1 сентября нужно было рано вставать, при любой погоде идти в школу, а позже преодолевать расстояние в переполненном транспорте в университет. В общем, радости было мало. Другое дело сейчас: никаких экзаменов и лекций, отдых можно устроить в любое удобное время. Пусть ваш внутренний бунтарь порадуется этому:)

5. Сэкономьте на путешествиях в низком сезоне.

Вот вам и практическая причина удачных осенних путешествий — туристический сезон заканчивается и цены на транспорт, проживание, развлечения стремительно падают. Абсолютно реально в октябре или ноябре съездить, например, на Кипр вдвое дешевле, чем в августе-июле (когда там жара и толпы туристов).

6. Устройте себе осенний отпуск.

Летние отпуска забылись, особенно это ощутимо в офисах. Ваши коллеги как один смотались в Турцию или Египет. Они уже поделились впечатлениями и возможно немного погрузились в депрессию. Ну а вас только ждет отпуск и замечательная поездка … Да, и привезите наконец что-то вкусненькое сотрудникам!

7. Подумайте о принципе отдыха каждого сезона.

Уставшие европейцы придумали себе такую полезную традицию: ездить куда-то на 1 неделю каждого сезона. И мы думаем, что это очень интересная идея. На осень можно поехать к морю (так, уже прохладнее, но купаться все еще можно), а еще лучше — устроить прогулочно-разведывательное путешествие с равным количеством музеев, галерей, кафе и отдыха для души.

8. Выйдите из зоны комфорта, ведь осень — это пора перемен.

Полезно иногда поставить себя в какую-то нетипичную ситуацию. Такие «упражнения» помогают расширить мышление и получить несравненный опыт. Путешествие на 100% состоит из маленьких выходов из комфортных обстоятельств, потому что даже выход из дома на встречу приключениям для кого-то может стать настоящим вызовом.

9. Подстроит путешествие осенью под свою выдающуюся дату.

Если осенью вы день рождения, день свадьбы или иная приятная дата, заведите хорошую традицию отмечать очередную годовщину в путешествии. Это сблизит вас с половинкой (если возможность романтическая) или же станет выдающимся подарком самому себе (если причина в вас частная). Празднование таким образом останется в памяти дольше, чем очередной приход гостей.