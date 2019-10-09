Вероника Мищенко: Как преодолеть лень и страх 9.10.2019, 14:00

Вероника Мищенко

Если каждый из нас сделает хоть немного, то наша Беларусь станет страной для жизни.

Целый месяц я простояла на пикетах по сбору подписей, пишет активистка Белорусского Национального Конгресса и «Народной Грамады» Вероника Мищенко для сайта hramada.org. Познакомилась с тысячью людей, выслушала сотни вопросов, дала сотни ответов. Чаще всего мне я слышала две вещи:

– Как вы не боитесь?

– У нас ничего не получится.

Я сейчас расскажу маленькую историю из своей жизни. Я много часов работаю за компьютером. Для того, чтобы держать себя в форме, мне приходится ежедневно заниматься спортом. Велосипед и плавание.

В один день я подошла к воде и поняла, что не хочу. Мне что-то мешает, я не могу искупаться. Мне просто лень раздеться и страшно зайти в эту воду. И теперь, когда у меня возникает какое-то сопротивление, я спрашиваю себя, что это: страх или лень? И чаще всего это две вещи одновременно.

Так я преодолела лень. И каждый раз, когда я ее преодолевала, моя жизнь становилась лучше, моя карьера становилась лучше.

А страх я преодолела семь месяцев назад. Здесь, на Площади Свободы, когда я пришла снимать пикет Народной Грамады. Это был одиночный пикет Валентина Троцкого. Я держала в руках телефон, мне было ужасно страшно. У меня в животе стоял комок, ноги были ватные, руки тряслись. Рядом стояли мои дети, снимали меня и Валентина, подстраховывали.

Когда Валентина увели, я поняла, что моя жизнь никогда не будет прежней. Но вместе с тем мы ощутили то чувство свободы и достоинства, которое позволило нам почувствовать себя гражданами и людьми.

Так в моей жизни второй раз все изменилось.

Я верю: если каждый из нас сделает хоть немного, то наша Беларусь станет страной для жизни. Я всех к этому призываю.

Вера ― к счастью дорога. Надежда ― единственный путь.

Жыве Беларусь!