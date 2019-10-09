Мэр Вильнюса: Для патриота Литвы очень важно, чтобы Беларусь оставалась суверенной 2 9.10.2019, 14:04

Ремигиюс Шимашюс

Фото: sa.lt

Литовцам важно видеть по соседству не только исторически, но и политически близкую страну.

Когда на экраны вышел сериал «Чернобыль», съемки которого проходили в том числе и в одном из спальных районов Вильнюса, столица Литвы стала местом паломничества для туристов, желающих взглянуть на то, что очень похоже на город Припять до взрыва на Чернобыльской АЭС.

В начале октября в Литве проводились учения, где отрабатывалась действия литовских служб в случае возможной аварии на Островецкой АЭС, а несколько ранее такая ситуация прорабатывалась в Вильнюсе. Столица Литвы находится в 50 километров от строящейся в Беларуси АЭС, и это уже не сериал.

«С самых высоких зданий Вильнюса АЭС видна невооруженным взглядом. То, что мы видим, нас не успокаивает. Нет доверия в том, все ли сделано хорошо», - подчеркивает мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс. Об этом, а также о том, чем, как живет и развивается Вильнюс, а также об общих героях для Литвы и Беларуси он рассказал в интервью Сharter97.org.

- Согласно недавно проведенному исследованию, в Вильнюсе за последние 5 лет стало больше богатых людей. Так хорошо стало жить в литовской столице?

- Конечно, Вильнюс – это город успеха и для Литвы, и для всего региона, поэтому растет и число богатых людей. Это люди, которые зарабатывают очень хорошие деньги. А с новыми тенденциями в экономике, транснациональными корпорациями а Вильнюсе растет число успешных в экономическом плане людей. Безусловно, этому можно только порадоваться.

- Что стало почвой для этого?

- Есть несколько аспектов. Сейчас с точки зрения экономики в мире очень хорошее время. И Вильнюс этим пользуется. Наша политика заключается в стремлении быть более открытыми, быть быстрее других. Это означает, что людям, деятельность которых связана с новыми экономическими тенденциями, в Вильнюсе хорошо.

Кстати, мы иногда по поводу инвестиций и новых технологий даже конкурируем с большими мегаполисами. В Вильнюсе представлен капитал крупных компаний в области финансовых технологий, а также успешные стартапы. Если брать в количественном отношении число банковских лицензий в ЕС, то Литва вторая после Великобритании. И если британцы покинут ЕС, то Литва будет первой. А все эти процессы в основном происходят в Вильнюсе. Мы этим пользуемся.

- Хорошо это или плохо, если Британия покинет ЕС?

- Это плохо. Перед референдумом я лично проводил кампанию – старался найти британцев, чтобы обнять их, выразив таким образом мысль о том, что нам хорошо вместе. Но если они решили и все-таки покинут ЕС, то нужно использовать даже и это.

- Люди стали богаче, вы перечислили еще пункты, по которым литовская столица успешно развивается. Стало ли удобнее здесь жить?

- Опираясь на данные ЕК и Евробарометра последних 2-3 лет, можно сказать, что жители Вильнюса самые счастливые среди других городов стран ЕС. 98% людей отвечают, что рады здесь жить. Звучит, конечно, как белорусские выборы...

- Цифры настораживают?

- В ЕС есть и другие города с близкими показателями. Стокгольм, Копенгаген – там этот показатель 97%. Мы, конечно, рады здесь жить. И если продолжать разговор о преимуществах Вильнюса, то они проявляются во многом: экономическая жизнь развивается хорошо, природа рядом – тоже хорошо, и культурная жизнь не стоит на месте. Но мэру есть чем заняться и к чему стремиться. Мы живем в хорошем городе.

- Мини-сериал «Чернобыль» получил награды «Эмми» в нескольких номинациях и режиссер в своей речи поблагодарил Литву. Сериал снимался в том числе и в Вильнюсе и после выхода сериала в район советской застройки Фабийонишкес потянулись туристы. Внимание к спальным районам ушедшей эпохи, безусловно, момент позитивный. С другой стороны, это и проблема. Как вы работаете с этим?

- Здесь есть два аспекта: киноиндустрия и непосредственно спальные районы. Киноиндустрия тоже очень важная вещь, ведь неслучайно съемки сериала прошли в Литве.

У нас очень хорошие условия, эта индустрия в Литве развивается очень быстро. Что касается жилых районов...

Нужно понимать, что город Припять был жемчужиной советского времени, был хорошо спланирован, люди хотели там жить. Теперь, конечно, это выглядит иначе.

У нас тоже остались районы с советских времен. Иногда они выглядят лучше, чем тогда, иногда хуже. И для нас это большой вызов - сделать так, чтобы молодые и хорошо зарабатывающие семьи из среднего класса хотели там жить. Для меня это один из самых главных вопросов.

Мы хотим, чтобы в Вильнюсе в этих районах жили люди и чтобы они процветали. В этом плане мы многое делаем – занимаемся улучшением функционирования услуг в целом, услуг общественного транспорта, оборудуем публичное пространство – делаем скверы, парки и т.д.

- Это то, с чем вы шли на выборы.

- Да, я стараюсь делать то, о чем говорил.

- Что бы вы назвали главной проблемой Вильнюса?

- Проблемы и возможности часто ходят нога в ногу. Некоторые проблемы я уже называл, но если выделить одну, то я бы выделил сферу образования.

Время идет вперед и нам нужны свободные, открытые, творческие люди. Трудно сказать, что наша система достаточно к этому подготовлена. Как улучшить ситуацию – большой вопрос.

Я думаю, это самый главный вопрос и в мире, и у нас. Это фундамент жизни и процветания.

- В Вильнюсе живет немалое количество иностранцев, в том числе и белорусов. Гости города легко найдут что, где и как устроено?

- Во-первых, я очень горжусь тем, что Вильнюс – это единственный город вне пределов Беларуси, где есть полная белорусская школа от 1 до 12 класса. Мы ценим ее и поддерживаем.

Во-вторых, да, у нас есть программы для приезжающих в Вильнюс, возвращающихся эмигрантов. Например, в сфере здравоохранения, жилья, транспорта.

Кроме того, политика Вильнюса – говорить на языках его граждан, поэтому в муниципалитете мы обслуживаем на литовском, английском, польском и русском.

Литовский язык всегда будет в помощь, но то, что мы говорим на русском, помогает и людям из Беларуси. Очевидно, что все они говорят на русском языке.

- Приходит ли какой-то бизнес из Беларуси?

- Довольно трудный вопрос, поскольку экспансия белорусского бизнеса вообще в страны Запада не столь велика, как западного или китайского бизнеса.

Если бы белорусский бизнес хотел идти в Европу, Вильнюс и Литва были бы отправной точкой. Но некоторые вещи происходят по-иному. Я встречаюсь с украинскими, российскими предпринимателями. Они говорят, что хотят попробовать вести бизнес без государственной протекции и коррупции. У нас тоже бывают проблемы, но условия для ведения бизнеса здесь лучше. Вильнюс очень хорошее место и я приглашаю всех белорусов делать здесь бизнес.

Если же говорить об отношениях ЕС и Беларуси, Литвы и Беларуси, то для меня, как гражданина Литвы, мэра Вильнюса и патриота Литвы, очень важно, чтобы Беларусь оставалась суверенной страной, а не сателлитом России.

Мы все больше слышим об этом. В течение долгих сотен лет Литва и Беларусь были в одном государстве, и происходящее сейчас в плане нашего исторического наследия, перезахоронения останков повстанцев 1863-64 гг. очень важно. Это наши общие герои, и нужно вспомнить, за что мы тогда вместе боролись. И важно иметь не только исторически близкую, но и политически близкую страну. К сожалению, это не факт. Хотелось бы, чтобы это стало фактом.

- В 50-ти километрах от Вильнюса вскоре заработает Белорусская АЭС. Как вы, как мэр города, смотрите на происходящие вокруг этого процессы?

- С самых высоких зданий Вильнюса БелАЭС видна невооруженным взглядом. То, что мы видим, нас не успокаивает.

Нет доверия в том, все ли сделано хорошо. Мы следили за процессом и информация была не всегда открытой, случались инциденты, мы не знаем, предприняты ли меры безопасности. И нас это беспокоит, мы не рады тому, что эта станция находится у границы Литвы.

Но мы готовимся ко всему. В случае даже самого худшего сценария, мы знаем, что нам угрожает и готовимся к этому. Но нельзя забывать и о бытовых проблемах – качестве воды, например, мы хотели бы иметь датчики, чтобы следить за уровнем радиоактивности воды, грунтовыми водами.

- Спасибо за разговор.