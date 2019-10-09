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На Донбассе произошли столкновения между полицией и ветеранами АТО

  • 9.10.2019, 14:07
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На Донбассе произошли столкновения между полицией и ветеранами АТО
Фото: hromadske.ua

Украинские добровольцы едут в Золотое, чтобы не допустить разведения войск. 

На блокпосту в городе Кременная Луганской области произошли столкновения между полицией и добровольцами-ветеранами, которые хотят проехать в Золотое, чтобы не допустить разведения там сил и средств. Об этом сообщает gordonua.com.

Участники акции, которые едут колонной в Золотое, остановились на блокпосту в Кременной, а дальше их не пропускают.

После требования пропустить их началась потасовка, в результате чего один из правоохранителей выстрелил в воздух. Кроме того, один из правоохранителей пострадал в столкновении, после чего его забрали медики.

По имеющимся данным, из-за инцидента очередь к блокпосту в Кременной составляет около четырех километров.


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