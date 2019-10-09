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Бернд Штанге: Для Германии ваш футбол ассоциируется только с Глебом

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  • 9.10.2019, 14:14
Бернд Штанге: Для Германии ваш футбол ассоциируется только с Глебом

Экс-главный тренер сборной Беларуси удивился, узнав, что Глеб еще играет.

Беседу с немецким специалистом опубликовал tut.by со ссылкой на пресс-службу Parimatch.

- В ноябре поедете в Менхенгладбах на матч Германия — Беларусь. В нем, кстати, исходя из котировок, шансов у нас нет.

- Да. Шансов у белорусов, действительно, нет. Может, буду комментировать игру для немецкого телевидения. По крайней мере, сейчас жду предложений. Немцы-то совсем ничего не знают о вашей сборной. Для них белорусский футбол ассоциируется только с Александром Глебом, а он уже закончил карьеру.

- В "Ислочи" еще играет…

- Серьезно?! Я даже не знал. Ну, в сборной-то Александра все равно нет, - удивился Бернд Штанге.


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