Ученые нашли в лесах Америки новый антибиотик 1 9.10.2019, 14:16

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Он может совершить революцию в медицине и сельском хозяйстве.

Вещество, найденное в корнях диких бобовых в глубине тропических лесов Мексики, получило название фазолицин, пишет сайт kurs.com.ua. Это — сильный антибиотик, эффективность которого против некоторых видов бактерий уже доказана в лабораторных условиях, говорит Константин Северинов, один из авторов исследования, молекулярный биолог из американского университета Рутгерса (Нью-Джерси).

Фазолицин производится симбиотической почвенной бактерией, основная роль которой — перерабатывать азот внутри растений и защищать их от вредных микроорганизмов. Новый антибиотик является пептидом, производимым внутри рибосом, которые синтезируют белок из аминокислот в бактериальных клетках.

Помимо непосредственной атаки на многие известные виды бактериальных клеток, новый антибиотик обладает уникальным свойством проникать внутрь бактерий, привязываться к их рибосоме и препятствовать синтезу белка, таким образом уничтожая их.

По мнению медиков фазолицин можно попытаться генерировать и в корневых системах других растений, например, бобов, гороха, арахиса и т. д., защищая эти сельскохозяйственные культуры от болезней и паразитов. В перспективе на основе фазолицина могут быть созданы лекарственные препараты для людей.

Способность бактерий вырабатывать стойкость к существующим антибиотикам является огромной проблемой для современной медицины и сельского хозяйства. В первом случае речь идет о борьбе с болезнями, поражающими людей, а во втором — с болезнями, атакующими сельскохозяйственные культуры. Медики предупреждают о появлении супербактерий, способных противостоять даже антибиотикам последнего резерва — так называют антибиотики, которые очень эффективны против болезней, но имеют сильные и опасные побочные эффекты.

Появление новых антибиотиков — редкость. Большая часть самых распространенных на сегодняшний день антибиотиков была разработана еще в прошлом веке. В этой связи открытие фазолицина представляется очень важным, поскольку может привести к созданию новых эффективных лекарств, констатирует Северинов.