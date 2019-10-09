«Мамочка, не оставляй меня в этом аду!» 1 9.10.2019, 14:54

Почему белорусские дети не хотят ходить в школу?

Издание kp.by опубликовало историю матери белорусского первоклассника и комментарии психолога к ней.

«Моему сыну в июле исполнилось 7 лет, 2 сентября мы пошли в первый класс. Школа обычная, дворовая, но неплохая. Ребенок так ждал этого дня: крутился с портфелем перед зеркалом, без конца задавал вопросы и радовался, что заведет новых друзей. Линейка и первый учебный день прошли хорошо, а уже к концу недели он проснулся и ни с того ни с сего спросил: «Мама, можно я останусь дома?» В то утро я так и не смогла выяснить, что произошло: сын канючил, психовал, опаздывал. Пришлось насильно отвести в школу, а там началась настоящая истерика - ребенок хватал меня за руки, рыдал и умолял: «Мамочка, не оставляй меня в этом аду!» У меня сердце разрывалось, когда я уходила на работу, а вслед доносились надрывные рыдания и крики: «Пожалуйста, мама, пожалуйста!»

Потом концерты в школе прекратились, но дома каждый будний день у нас начинается со слез. А совсем недавно добавилась еще одна фишка - Слава симулирует, что заболел. В садике у нас такой проблемы не было. Учительница говорит, что в классе сын почти ни с кем не общается, занимается без желания. Нет ни одного предмета, который бы ему нравился, а на переменах он обычно сидит в телефоне. Мы думали, что мальчик привыкнет и освоится, но уже месяц прошел, а воз и ныне там.

Когда я пытаюсь расспросить ребенка, почему он ненавидит школу, он замыкается и односложно отвечает:

- Тебе нравится учительница?

- Нормальная.

- А в чем дело? Тебя обижают?

- Нет.

- Тогда почему ты так не хочешь туда идти?

- Я устаю, там все тупые.

По-моему, это тупик, и что делать - я не знаю. Если бы это был садик - проблему можно было бы решить, но в школу-то ходить обязательно! Разрешать ему оставаться дома боюсь - это не решение, а усугубление проблемы. Муж придерживается строгих правил: дать ремня и научить слову «надо». Мы с ним уже на этой почве сами стали ссориться».

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Первый раз в первый класс? Готовьтесь к кризису в семье!»

- Мама рассказывает самую распространенную ситуацию, - объясняет практикующий детский психолог Анастасия Шапель. - Сначала ребенок чувствует возбуждение из-за того, что приобретает новую роль (из воспитанника детсада - в ученики). У него появляется костюм, школьные принадлежности - все это в новинку для малыша, он радуется и предвкушает. Но когда первое впечатление проходит, остаются новые требования и обязанности, которые отличаются от привычных. Школьнику тяжело, отсюда и истерики. Причем если в школе ребенок сдерживает себя, то приходя домой, он выливает в семью все, что накопилось. Чаще на маму, потому что дети в тяжелой ситуации обращаются именно к матерям. Женщины часто могут слышать от отца малыша или других людей: «Пока ты не пришла, не было никаких истерик, а при тебе начал капризничать». Конечно, не мать провоцирует капризы. Ребенок демонстрирует эмоции маме, потому что верит, что она примет его переживания и утешит.

- Что же делать?

- Родителям нужно объяснить ребенку, кто такие ученики и чем они отличаются от воспитанников детского сада. Когда сын шел в школу, я приводила ему в пример «Звездные войны», говоря, что он становится падаваном, а учитель - это джедай. Задача падавана - учиться и слушаться джедая, чтобы обрести «силу» (знания) и научиться пользоваться ею. Еще один хороший пример - Гарри Поттер. Он отправляется в новую школу, где знакомится с учителями, заводит друзей и отныне живет другой жизнью... Проговаривая с ребенком эти сценарии, мы в игровой форме подготавливаем его к новому этапу, - продолжает специалист.

Анастасия Шапель считает, что помогать детям адаптироваться должен школьный психолог. Сделать это в рамках школы проще, чем в кабинете частного психолога, потому что работа ведется в реальных условиях, а частный специалист вынужден эти условия имитировать. К тому же у школьного психолога есть возможность взять еще пару учеников из класса и создать команду, которой будет легче проходить этот путь вместе.

- А родителям дома что делать?

- Если дети не хотят в школу, задача родителей - искренне об этом поговорить. Узнать, что не нравится и почему. Но не убеждать ребенка, что он не прав и там здорово - так мы отвергаем его чувства. У него ведь другое мнение - ему там плохо. Он почувствует себя неуслышанным и замкнется еще больше. Чтобы разговорить, попробуйте рассказывать детям истории наоборот. Например, почитайте вместе книгу Григория Остера «Дети и эти». Все рассказы в ней - перевертыши, и в ситуациях, в которые обычно попадают дети, оказываются взрослые. Например, одна девочка вынуждена все время сидеть дома с взрослой мамой, потому что та не соглашается ходить на работу... Дальше идет увлекательное решение проблемы. Когда мы рассказываем ребенку такие истории, мы помогаем ему прожить чувства, с которыми сталкивается он сам. Можем невзначай спросить: «А как бы ты помог маме в этой истории?», «Как думаешь, что ей не нравится в работе?» Ребенок, будто через проекцию, может рассказать, что же он чувствует.

У детей младшего школьного возраста идет активное развитие компетенций. Они нуждаются в одобрении взрослых, и учитель становится важный человеком в жизни ребенка. Если педагог помогает раскрыть потенциал ребенка, то дети будут с радостью ходить на его уроки.

История мамы - это классический пример, как внешние обстоятельства способны повлиять на взаимоотношения в семье. Когда наши сын или дочь идут в школу, рождаются новые роли: ученик, мама и папа школьника... Все эти изменения требуют серьезной перестройки, поэтому родителям нужно учиться разговаривать, признавать сложности, обращаться за помощью к учителям и психологам.