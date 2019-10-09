«Родовая травма» Путина Игорь Яковенко

9.10.2019, 14:53

Игорь Яковенко

Шансы на «оттепель» в РФ появятся только после демонтажа режима.

"У вас там что, оттепель?" - с этого вопроса начинают интервью практически все иностранные корреспонденты, интересующиеся тем, что происходит в России. В ответ на недоуменное пожатие плеч, зарубежные коллеги настаивают: "Ну, вот же Голунова освободили, Устинов на свободе. А вот еще Мосгорсуд отменил приговор фигуранту "Нового величия" Павлу Ребровскому и отпустил его под подписку. Оттепель же!".

Дьявол, как обычно, в деталях, а путинская оттепель при ближайшем рассмотрении… Впрочем, по порядку. Павел Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания против других обвиняемых по делу "Нового величия", так как поддался на шантаж следователя, который угрожал ему 10 годами колонии по статье 205 УК РФ за теракт. Когда он получил реальный срок – 2,5 года колонии вместо обещанного условного, то изменил показания, что и привело к отмене приговора. Адвокат Ребровского Иван Сустин полагает, что прокуратура в связи с нарушением досудебного соглашения намерена требовать для Павла Ребровского ужесточения наказания.

Дело "Нового величия" ждет своего Достоевского. Группа молодежи, следившая за "Артподготовкой" Вячеслава Мальцева, после несостоявшейся в 2017 "революции" и бегства главного "артподготовщика" общались в социальных сетях. Наследники железного Феликса решили сделать на этих молодых людях ордена и звания, внедрили к ним нескольких профессиональных провокаторов, те сочинили "устав" группы, напихав туда "экстремистских" формулировок. В итоге молодым людям грозят реальные сроки.

Последние вести из "Московского дела" о массовых беспорядках, которых, как уже признано, не было. Тем, не менее, Мосгорсуд оставил в силе приговор Данилу Беглецу: он проведет 2 года в колонии за то, что дотронулся до руки росгвардейца.

В регионах все намного хуже, чем в столице. Ростовский областной суд 4.10.2019 вынес приговор по делу "ростовских мальчишек", которые 5.11.2017 попытались выйти на мирный митинг перед домом правительства в защиту "ростовских погорельцев", потерявших жилье во время пожара. "Митинг" продолжался несколько минут и в нем участвовали двое: Ян Сидоров и Владислав Мордасов. Сидоров успел достать Конституцию РФ и пытался вслух зачитать полицейским 31-ю статью. Приговор – 6,5 лет колонии строгого режима. Мордасов Конституцию не доставал – приговор 6 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. Шамшина там вообще не было, поэтому Ростовский суд это учел и дал ему три года условно…

Из последних примет путинской "оттепели": МВД потребовало взыскать с Навального, Соболь и других оппозиционеров 18 миллионов за то, что во время акции 27.07.2019 протестующих били дубинками, ломали им ноги, выкручивали руки и били головами о столбы. Это следующий шаг после того, как с оппозиции взыскали деньги за газоны и кусты, которые вытаптывала Росгвардия. При всей несравнимости сталинского и путинского режимов сталинские палачи пытали в подвалах Лубянки совершенно бесплатно и за эксплуатацию "черных воронков" денег с "врагов народа" не брали. Монетизация репрессий – это ноу-хау путинизма…

В конструкции путинского режима такая опция как "оттепель" отсутствует. Тому есть несколько причин. Во-первых, "родовая травма" Путина, для которого "величайшая геополитическая катастрофа 20 века" случилась после горбачевской оттепели. А во-вторых, в "оттепели" заинтересовано всего лишь население страны, да и то не все, а бенефициарами "подмораживания" и закручивания гаек являются все спецслужбы, делающие чины и ордена на поломанных судьбах, депутаты и сенаторы, выдумывающие ради карьеры "иностранное вмешательство" и "угрозы суверенитету", генералы и бойцы информационных войск, для которых "оттепель" означает хлопоты с очередным переобуванием в воздухе…

Шансы на "оттепель" появится только после демонтажа путинского режима. И то, только в том случае, если очень постараемся и если очень повезет.

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