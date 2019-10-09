Ровесники пирамид: ученые раскрыли тайну последних мамонтов 1 9.10.2019, 15:09

1,279

Животные были обнаружены на острове Врангеля.

Последние шерстистые мамонты (Mammuthus primigenius) вымерли 4000 лет назад, когда в Египте уже была построена пирамида фараона Джосера. Животные вымерли за удивительно короткий период времени, и новый анализ их зубов и костей приблизил ученых к пониманию их быстрой гибели, пишет techno.nv.ua.

Ученые планировали провести изотопный анализ на большом количестве зубов и костей мамонтов со всего мира, чтобы попытаться узнать больше об изменениях окружающей среды, в которой жили эти животные.

Изучая изотопы углерода, азота, серы и стронция, исследователи во главе с геохимиком Лаурой Арппе из Финского музея естественной истории надеялись воссоздать изменения в природной среде, сопоставив их с изменениями в рационе и среде обитания мамонтов.

Для шерстистых мамонтов на равнинах России и Украины, а также на острове Святого Павла, которые вымерли 11 тыс. лет назад, результаты показали, что незадолго до их гибели изотопы в их костях кардинально изменились — что, в свою очередь, говорит о существенных изменениях в окружающей среде и рационе мамонтов.

Но, как ни странно, популяция острова Врангеля не показала изменений в изотопах углерода и азота 10 000 лет назад, как можно было бы ожидать от животных, которые испытали последствия потепления после ледникового периода

Но, в то же время, изотопы углерода у мамонтов острова Врангеля отличались от таковых у их сибирских предков времен ледникового периода. А анализ ДНК показал, что у мамонтов острова Врангеля были мутации, которые влияли на их жировой обмен. Исследователи полагают, что эти два момента указывают на одно и то же.

«Мы считаем, что это отражает тенденцию сибирских мамонтов полагаться на свои запасы жира, чтобы выжить в чрезвычайно суровые зимы ледникового периода, в то время как мамонты острова Врангеля, живущие в более мягких условиях, просто не нуждались в этом», — сказала Арппе.

Но, если они не испытали такого же давления окружающей среды, как другие популяции мамонтов, почему они так внезапно вымерли? Команда считает, что суровые краткосрочные погодные явления могли сыграть свою роль — например, дождь зимой, который мог заморозить землю и сделать пищу недоступной.

Из исследования ДНК, проведенного в 2017 году, известно, что небольшой и сокращающийся размер популяции острова Врангеля приводил к пагубным генетическим мутациям, а анализ изотопов может свидетельствовать о снижении качества питьевой воды.

«Легко представить, что популяция мамонтов, возможно, уже ослабленная генетическим ухудшением и проблемами качества питьевой воды, могла погибнуть после чего-то вроде всего одного экстремального погодного явления», — сказал ученый-геолог Эрве Бочеренс из Университета Тюбингена, Германия.