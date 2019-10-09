«Пошел за шампиньонами – попал в ИВС» 9.10.2019, 15:36

История о беспределе могилевской милиции.

Житель Могилева Виталий Титов обратился к журналистам «Белсата» с просьбой помочь в распространении информации о неправомерном поведении местных правоохранителей. Цель — привлечь их к ответственности.

Виталий Титов живет в Могилеве и занимается печным ремеслом. Мужчина рассказал belsat.eu о ситуации, которая произошла с ним в могилевском торговом центре «Планета Green» 10 июля. Виталий пришел в магазин за шампиньонами.

«Вместо руководителя магазина приехала милиция»

В очереди в мясном отделе его обслужили с нарушением очереди. По словам собеседника, продавщицы намеренно игнорировали Виталия и отпускали товар покупателям, которые стояли за ним. Мужчина выразил возмущение и сделал замечание.

«Я сказал, что жду уже около двадцати минут, а обслуживают людей за мной. Я попросил вызвать руководителя магазина», – говорит могилевчанин.

Мужчина говорит, что разговаривал спокойно, не ругался и не кричал. Однако вместо менеджера появился начальник охраны. Он пытался сгладить конфликт и приглашал мужчину в свою комнату, подчеркивает Виталий.

«Я не хотел идти, потому что общественного порядка не нарушал. Когда он попытался меня туда затащить, я сказал, что вызываю правоохранителей», – утверждает он.

Могилевчанин отмечает, что хотел оставить отзыв в книге жалоб, но даже не успел его дописать. Охранник нажал на тревожный пуговицу, после чего приехал наряд милиции, а позже – участковый.

«Начальник охраны Кирпичев вызвал правоохранителей, но надо было объяснить вызов. Меня оставили с милиционерами, а сам охранник с участковым и продавщицами ушли в комнату охраны. Я стоял и ждал три часа», – говорит он.

Участковый сфабриковал дело

Виталий Титов уверен, что Кирпичев подговорил продавщиц оболгать его и свидетельствует, что он нецензурно выражался.

«Так хотели избавиться от меня, привлечь по административной статье. Они сообщили работникам департамента охраны, что я нарушал порядок и ругался», – добавляет Виталий.

У мужчины есть свидетель, житель Могилева Олег Климов, который стоял в той же очереди и наблюдал конфликт. Он рассказал belsat.eu, что Виталий вел себя корректно, а продавщицы солгали.

«Мы не знакомы, чего мне врать. Я рассказал, как было. Если бы Виталий ругался, я бы сделал замечание. Некрасиво себя вел начальник охраны, стал говорить: я тебе сейчас покажу, ты кто такой», – рассказал belsat.eu Олег Климов.

Виталий Титов говорит, что несмотря на видео с камеры наблюдения и заведомо ложные показания, участковый инспектор Октябрьского РОВД Руслан Анцутко проигнорировал показания Олега Климова и составил на Виталия протокол за мелкое хулиганство. Виталий уверен, что начальник охраны и участковый знали друг друга до инцидента и не скрывали дружеских отношений.

«Участковый «крышует» этот магазин. Он использовал свои служебные полномочия и сфабриковал дело», – утверждает Виталий Титов.

«Нагнитесь и расставьте ягодицы»

В конце концов мужчину привезли в изолятор временного содержания около 21:00 и продержали до утра. По словам Виталия, дорога из опорного пункта до изолятора временного содержания заняла около трех часов, его возили из одного РОВД в другой. В течение этого времени жена Виталия не могла его найти.

«В РОВД ей говорили, что я в ИВС, а в ИВС, что меня нет, а также в отделе милиции ей предложили оплатить штраф в размере двух базовых величин – и тогда меня отпустят. Даже реквизиты счета хотел падать. Как это возможно, без суда и разбирательства, меня даже к ИВС не довезли», – добавляет могилевчанин.

Мужчина обращает внимание на невыносимые условия содержания.

«Это оскорбление и унижение. Надо раздеться догола, потом они просят согнуться и расставить ягодицы. Я – большой мужчина, а сзади меня стоит ребенок с палкой. Я непьющий, меня отправили в камеру к пропойцам и клопам, воняло так, что невозможно было дышать. А утром нас снова выгнали голых на бетонный пол, снова расставлять ягодицы», – рассказывает Виталий.

Множество жалоб, на которые приходили отписки

На первом суде мужчине предложили оплатить штраф, но он не согласился. На другой суд вызвали всех свидетелей и просмотрели видео с камеры наблюдения. Судья постановил оправдать Виталия Титова.

Мужчина сразу на заседании хотел привлечь к ответственности охранника и продавщиц за лжесвидетельство. Однако судья заявила, что не имеет права возбуждать уголовного дела, поэтому нужно обращаться в милицию.

Виталий обратился в Октябрьский РОВД, проверку вел тот же участковый, который задерживал мужчину. Руслан Анцутко прислал могилевчанину ответ, что нарушений в действиях продавцов и охранника нет.

Тогда мужчина пошел в прокуратуру, где написал заявление и на участкового. Ведомство передало дело… в Октябрьский РОВД.

«Это нарушение закона. Прокуратура не может отдать дело на рассмотрение в орган, на который я написал жалобу. Конечно, они сами себя не накажут. Я просил вернуть дело и провести новую проверку, но мне ответили, что они не могут. А потом я узнал, что жена Анцутко работает в суде Октябрьского района Могилева, где рассматривали мое дело», – говорит Виталий.

В то же время могилевчанину предложили прийти на «беседу» в отдел милиции, однако он не согласился. После этого он получил письмо из прокуратуры, где объясняется, что во время административного процесса его имели право задержать на 72 часа.

«Выходит, что просто человека с улицы могут забрать ни за что, завести дело и держать неизвестно где трое суток, пока они разбираются, ты в чем-то виноват или нет», – рассуждает собеседник.

Сейчас Виталий ждет ответа из местного ГУСБ МВД. Если ничего не решится, далее мужчина планирует обращаться в Минск.

Мы обратились в магазин «Планета Green» и Октябрьский РОВД за комментарием

«Я не должен ничего комментировать, я был в отпуске. Все работают на своих местах», – прокомментировал ситуацию руководитель продовольственного магазина «Планета Green» Максим Ковалев.

«Я об этом деле ничего не знаю. Ни о суде, ни о претензиях к наших работников. У вас, наверное, недостоверная информация», – прокомментировал ситуацию заместитель начальника Октябрьского РОВД в идеологической работе и кадровому обеспечению Максим Сарадоев.