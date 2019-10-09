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В Полоцком пограничном отряде офицер пытался себя убить

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  • 9.10.2019, 16:08
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В Полоцком пограничном отряде офицер пытался себя убить

Известно, что офицеру 27 лет.

В Полоцком пограничном отряде офицер пытался себя убить. Как информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета, утром 9 октября капитан нашли в его рабочем кабинете с раной на шее. Он пытался совершить суицид и сам нанес себе повреждение (чем именно, не уточняется). Пограничник находится в реанимации Полоцкой городской больницы, угрозы для его жизни нет, сообщает "Еврорадио".

Известно, что офицеру 27 лет. Он служил в управлении пограничного отряда.

О происшествии пограничники сообщили в милицию, Следственный комитет и прокуратуру.

Как информировало Еврорадио, накануне во время стрима начальник управления информации, пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров рассказал о суицидах в белорусской армии. В этом году их было три.


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