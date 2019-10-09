Контролеры останавливают автобусы вне остановок маршрута: разве ПДД это позволяет? 15 9.10.2019, 16:46

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Журналисты разбирались в законодательных нюансах.

На днях по столице пронеслась весть: «Минсктранс» разрешил контролерам останавливать общественный транспорт между остановками маршрута — для проверки билетов, пишет «Онлайнер».

Но разрешают ли такую деятельность не внутренние документы предприятия, а закон — в частности, Правила дорожного движения, которые должны соблюдать и водители автобусов? Попробуем разобраться в законодательных нюансах.

Известно, что по новым правилам контролеры работают с автобусами экспрессного регулярного сообщения. Контролеры с помощью жезла с круглым красным сигналом (световозвращателем) останавливают ТС на «промежуточных» остановках — тех, которые «экспрессы» обычно проезжают. За рулем автобуса — не кто иной как водитель. Следовательно, он должен подчиняться ПДД. В Правилах есть пункт 9.1, в котором четко указано, по требованию каких лиц водитель обязан (подчеркнем, не имеет право, а обязан) останавливаться: сотрудник ГАИ в форменной одежде, должностные лица СК, ОВД, Госинспекции охраны животного и растительного мира, органов финрасследований КГК, ВС РБ, внутренних войск МВД, органов госбезопасности, погранслужбы, таможенных органов, Транспортной инспекции, государственной лесной охраны. Очевидно, в этом списке ничего не сказано про сотрудников «Минсктранса».

Как вышло, что эта деятельность все же осуществляется? С этим вопросом мы обратились к руководству предприятия. «Остановка нашими сотрудниками не противоречит ПДД, — считают в „Минсктрансе“. — Контролеры не являются ни сотрудниками Транспортной инспекции, ни аккредитованными сотрудниками ОВД. Действующее законодательство мы не нарушаем. Будут вопросы со стороны ГАИ, которая следит за соблюдением ПДД, — будем искать взаимопонимание. Как, например, уже налажена работа контролеров и ОВД в вопросе установления лица, привлекаемого к административной ответственности за безбилетный проезд. Поначалу некоторые управления нам писали со ссылкой на правовые акты, что не имеют права давать нам такие данные (очевидно, имеется в виду Закон о регистре, в 8-й главе которого определены „основные персональные данные“. — Прим.). Но потом провели работу, пообщались представители руководств и приняли решение, что будут оказывать содействие. По нашей информации, в ГАИ за ситуацией наблюдают».

«Действительно, в главе 9.1 ПДД пока нет слов „контролеры пассажирского транспорта“, — добавили на предприятии. — Процесс этот небыстрый. Возможно, готовятся какие-то изменения. Мы пойдем на эти жертвы, но будем работать и будем отбивать привычку у граждан ехать и не оплачивать. Это все сделано для реализации нашей билетной продукции, чтобы безбилетников стало меньше. Страдает выручка предприятия, а это зарплата водителей, техобслуживание. Для нового формата работы мы направили наиболее опытных сотрудников. Прямого запрета в законодательстве не существует. Если водитель автобуса остановится и подберет на дороге контролера — как и любой другой водитель подбирает коллегу по работе, — если это безопасно и не создает помех, то это не запрещено. Водитель автобуса — наш работник и контролер — наш работник. Один сотрудник „Минсктранса“ остановился в любом разрешенном месте перед другим сотрудником „Минсктранса“ и пропустил его через переднюю дверь. Воспринимайте это так. Если нам не запретят те, кто имеет на это право, мы будем это делать».

Для полной правовой грамотности стоит также заглянуть в «Правила автомобильных перевозок», утвержденные постановлением совмина.

Автомобильные перевозки пассажиров в экспрессном регулярном сообщении — автомобильные перевозки, предусматривающие посадку-высадку пассажиров на значительно меньшем числе остановочных пунктов маршрута по сравнению с автомобильной перевозкой по этому же маршруту в обычном регулярном сообщении (п. 2). При выполнении таких перевозок посадка и высадка пассажиров производятся только на остановочных пунктах маршрута (п. 49). Член экипажа ТС (водитель, кондуктор) в соответствии со своими полномочиями обязан знать и выполнять настоящие Правила, правила дорожного движения, останавливать транспортное средство по требованию лиц, имеющих на то право (п. 230).

И напоследок стоит обратиться к Закону «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках». Пассажир по договору автомобильной перевозки имеет право совершить поездку в соответствии с условиями договора (ст. 28). Договором об организации автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении определяются маршрут, расписание, интервалы движения и другое (ст. 22). Маршрут — установленный путь следования транспортного средства между определенными пунктами, а остановочный пункт маршрута — установленное место остановки автобуса для посадки-высадки пассажиров, обозначенное и оборудованное в соответствии с законодательством (п. 2 «Правил автомобильных перевозок»). То есть за пассажиром закреплено право на нужные остановки.