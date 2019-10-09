Клинтон ответила Трампу на предложение участвовать в выборах 4 9.10.2019, 17:04

1,340

Хиллари Клинтон

Социологи даже спрогнозировали возможный результат в противостоянии двух американских политиков.

Во вторник экс-кандидат на пост президента Хиллари Клинтон ответила Дональду Трампу, который предложил ей поучаствовать в президентской гонке, пишет Breitbart, (перевод — inosmi.ru).

«Не искушайте меня», — ответила ему Клинтон. «Делайте свою работу!»

Don’t tempt me. Do your job. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 8, 2019

Назвав Клинтон «коррумпированной», Трамп призвал ее включаться в борьбу на стороне Демократической партии в 2020 году, лишив такой возможности сенатора Элизабет Уоррен.

«Я думаю, что коррумпированной Хиллари Клинтон следует вступить в гонку, чтобы попытаться выиграть и украсть эту возможность у крайне левой Элизабет Уоррен», — написал он в своем Twitter. Недавние результаты опросов показывают, что в ходе разворачивающейся предвыборной гонки популярность Уоррен пошла вверх.

Но Трамп настаивает, что Клинтон должна объясниться по поводу скандала вокруг ее служебной переписки.

«Коррумпированная должна объясниться по поводу своих преступлений и правонарушений, включая удаление 33 тысяч электронных сообщений после получения повестки в Конгресс!» — написал он, имея ввиду электронные письма которые хранились на ее сервере и содержали секретную информацию.

По данным центра Расмуссена, опубликованным в понедельник, в возможном противостоянии Трампа и Клинтон оба кандидата могут получить по 45% голосов.

Но Трамп настаивает, что Клинтон должна объясниться по поводу скандала вокруг ее служебной переписки.

«Коррумпированная должна объясниться по поводу своих преступлений и правонарушений, включая удаление 33 тысяч электронных сообщений после получения повестки в Конгресс!» — написал он, имея ввиду электронные письма которые хранились на ее сервере и содержали секретную информацию.

По данным центра Расмуссена, опубликованным в понедельник, в возможном противостоянии Трампа и Клинтон оба кандидата могут получить по 45% голосов.