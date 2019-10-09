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Сирийские курды объявили мобилизацию в связи с наступлением Турции

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  • 9.10.2019, 17:23
Сирийские курды объявили мобилизацию в связи с наступлением Турции
Фото: AFP

Курдов по всему миру призывают выйти на демонстрации.

В среду, 9 октября, автономное правительство сирийских курдов объявило трехдневную всеобщую мобилизацию в связи с началом наступления турецкой армии.

Об этом со ссылкой на Демократические сил Сирии передает «Немецкая волна».

«Когда угрозы и мобилизация турецкой армии и ее наемников набирают обороты, мы призываем наш народ выйти к территориям, граничащих с Турцией, чтобы выполнить свой моральный долг и дать отпор в этот важный исторический момент», — говорится в заявлении.

При этом тех курдов, которые находятся в других странах, призывают выйти на демонстрации против турецкой агрессии.


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