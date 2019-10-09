Физический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на январь 2020 года 3 9.10.2019, 17:28

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После физического пуска на станции запланированы другие операции.

Физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС планируется на январь 2020 года. Такую дату назвал генеральный директор станции Михаил Филимонов, передает Еврорадио.

После физического пуска на станции запланированы другие операции, включение в сеть, добавил он.

Конкретная дата запуска будет зависеть от сроков привоза ядерного топлива. Об этом журналистам сообщил директор департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Василий Полюхович.