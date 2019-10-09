Какой будет погода до конца рабочей недели 2 9.10.2019, 17:29

Прогноз погоды по Беларуси на 10 - 12 октября.

10 октября погодные условия в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, пишет Гидромет.

Преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на западный порывистый, днем в южных районах местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +8..+14°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем–расти.

11 октября скажется влияние неустойчивой воздушной массы атлантического происхождения. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории страны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+9°С, максимальная днем +8..+14°С.

12 октября погоду в основном будет определять система фронтальных разделов, смещающаяся с Западной Европы, южные районы Беларуси будут находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Будет облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем преимущественно в северных и центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, ночью в отдельных районах, утром и днем на значительной части территории сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +11..+18°С.