Октябрь-2019. Ленин бежал из столицы 1 9.10.2019, 17:40

Фото: REUTERS/Daniel Tapia

Как российская блогосфера отреагировала на протесты в Эквадоре.

В Эквадоре происходит народное восстание. Одной из причин стало увеличение цен на бензин по требованию МВФ. Кроме того, в стране много беженцев из Венесуэлы, что обостряет социальную ситуацию. Президент страны Ленин Морено покинул столицу и перебрался в город Гуаякиль, парламент приостановил работу, в ряде районов Эквадора сложился вакуум власти. Cайт kasparov.ru cобрал реакцию российской блогосферы.

Егор Седов:

"Октябрь-2019. Ленин бежал из столицы! )

Собственно, если кто еще не слышал, про Ленина (Ленина Морено — так он именуется; в Венесуэле одного из лидеров антимадуровской оппозиции зовут Сталин, а в Эквадоре президент — Ленин) — совсем не шутка. И вся эквадорская нынешняя история — нешуточная".

Он же:

"Про этого самого Ленина Эквадорского. (Если точнее, Ленин Вольтер Морено — да, еще и в честь того самого Вольтера).

Оказывается, он инвалид. Стал таковым после нападения с целью ограбления.

Как относиться к событиям?

Сложно сказать. Вероятно, Ленин во многом прав, когда обвиняет Мадуро. Латина переполнилась венесуэльскими беженцами, баланс был нарушен, проблема с Мадуро не решается и до сих пор... А итог — понятен".

Телеграм-канал "ЕЖ":

"Из-за массовых протестов против повышения цен на бензин правительство Эквадора вынуждено было покинуть столицу Кито.

Теперь правительство расположится в городе Гуаякиль — в Кито ожидают марш фермеров и коренных народов Эквадора".

"Президент Эквадора Ленин Морено сбежал на вертолете из столицы. Он хотел поднять цены на топливо, эквадорцы сказали, хрен тебе", — пишет Ольга Комлева.

Игорь Яковенко:

"Беспокойный классик

Из вчерашних новостей: Ленин сбежал из столицы,спрятался и обвинил во всем Мадуро.

Путин и Зюганов комментариев не дают.

Комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников на всякий случай проверил Мавзолей и велел усилить охрану Грановитой и Оружейной палат".

Алексей Цветков:

"Теперь про Эквадор. Там происходит настоящее революционное брожение, массовая самоорганизация и народное сопротивление.

Кратко суть дела: МВФ потребовал от страны отменить субсидии на бензин, которые являются важным завоеванием эквадорского народа вот уже почти полвека. Президент страны, несмотря на то, что его зовут Ленин (да-да, в честь нашего Ленина, это же "пылающий континент"), вынужден был согласиться с требованиями МВФ, чтобы получить обещанную финансовую помощь, и отказался от бензиновых субсидий. В ответ транспортные профсоюзы начали забастовку по всей стране. За неделю в забастовку втянулись и другие профсоюзы плюс студенческие организации. К национальной забастовке подключилось индейское движение, и стачка переросла в перекрытие главных трасс грузовиками, баррикады, столкновения с полицией и камнеметание.

Десятки полицейских были взяты народом в заложники. В индейских районах страны государственная власть фактически не действует. Много всего горит. Десятки пострадавших с обеих сторон. Сотни задержанных. Попали под раздачу корреспондент и оператор "Раша Тудей" (их оглушило полицейской шашкой).

Введено чрезвычайное положение, но простонародье все равно грабит магазины, понимая революцию просто. За последние сутки столица полностью оказалась в руках восставших (профсоюзы, коммунисты, индейские движения), президент страны Ленин был вынужден покинуть столицу на вертолете, переместиться на побережье в Гуаякиль и оттуда сделал заявление, что все это переворот, организованный извне чавистской Венесуэлой. Президента охраняют несколько верных ему генералов. Парламент страны прекратил работу".

Аркадий Янковский:

"ЛЕНИНСКИМ ПУТЕМ...

Правительство Эквадора переезжает из столицы в город Гуаякиль из-за протестов, сообщил в обращении к нации президент Ленин Морено.

Ленин прав. Перемещение бюрократического нароста подальше от народа и под охрану открывает путь к очищению государства.

Пример, достойный подражания!

Российское высшее чиновничество тоже неплохо бы целиком перевезти из столицы в надежное охраняемое поселение.

В г. Краснокаменск, например..."

Эль Мюрид:

"Еще в одной латиноамериканской стране начинаются серьезные проблемы — Эквадоре.

Поводом стало решение правительства об отмене субсидий на топливо, на которые уходило более миллиарда долларов в год. Решение принято в виде выполнения обязательств перед МВФ, который выдал Эквадору кредит (поговаривают, что выдачу обуславливали в том числе и передачей Джулиана Ассанжа в руки "правосудия" из эквадорского посольства в Лондоне).

Отмена субсидий бьет по наиболее нищим слоям — в первую очередь по индейскому населению. Эквадор — абсолютно классическая латиноамериканская страна, где противоречия между креолами, метисами и индейцами являются базовыми в социальном и политическом смысле. При этом Эквадор не менее классическая сырьевая экономика, зависимая от экспорта нефти. Нефть дает 25% всего ВВП и 50% валютной выручки. Прямо как Россия — непонятно, кто кого тут догоняет.

С 2009 года в стране непрекращающийся кризис. По понятной нам причине — цены на нефть упали. В такой обстановке все существующие противоречия обостряются. Местная организация коренных народов призвала к маршу на столицу страны Кито, куда двинулось внушительное (для Эквадора) количество протестующих — более 20 тысяч человек. Сегодня они вошли в Кито, президент страны Ленин Морено что-то очень убедительно сказал по телевизору и быстро сбежал во второй по значению город страны Гуаякиль.

Полиция пытается сдерживать идущую колонну, но безрезультатно. Протестующие настроены вполне решительно и даже сожгли полицейский броневик. Уже есть убитый в ходе протестов, есть раненые и искалеченные. В сеть попали кадры расправы полиции над тремя молодыми людьми, которых полицейские сбросили с 5-7-метрового моста вниз на землю.

Чем все завершится — сказать сложно, обстановка в стране явно не улучшается".