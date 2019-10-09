Курды обстреляли турецкий город Нусайбин в ответ на авиаудары по Сирии 2 9.10.2019, 18:08

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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Также минометными снарядами обстрелян город Нусайбин.

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF) в ответ на авиаудары турецких ВВС обстреляли снарядами турецкий город Нусайбин на границе с Сирией, передает гостелевидение САР, сообщает РИА "Новости".

"SDF обстреляли несколькими минометными снарядами турецкий город Нусайбин", - передает телеканал Ikhbariya.

Кроме того, SDF обстреляли турецкий пограничный город Джейланпынар напротив сирийского Рас эль-Айна, а также позиции турецкой армии напротив сирийского города аль-Маликия в провинции Хасеке.

Турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке.

Ударам турецкой авиации в среду подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией – Телль-Абъяд.