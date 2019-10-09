Минчанин украл автомобиль, чтобы помириться с женой

Минчанин украл автомобиль, чтобы помириться с женой3
- 9.10.2019, 18:55
Водитель был пьян.
В Минске милиционеры задержали мужчину, который угнал автомобиль "KIA Sorento" у своего коллеги, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
Накануне угона минчанин поссорился с женой. Когда утром он приехал на работу, то увидел ключи от машины коллеги, оставшиеся на столе без присмотра. Владелец авто поехал в командировку в другой город. Мужчина воспользовался чужой машиной и поехал к жене мириться. Однако на проспекте Дзержинского он врезался в другой автомобиль. Инспекторы ГАИ, которые приехали на место ДТП, обнаружили, что водитель был пьян.
Автомобиль вернули владельцу.
Материалы проверки переданы в Следственный комитет.