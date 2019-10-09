Минчанин украл автомобиль, чтобы помириться с женой 3 9.10.2019, 18:55

Водитель был пьян.

В Минске милиционеры задержали мужчину, который угнал автомобиль "KIA Sorento" у своего коллеги, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Накануне угона минчанин поссорился с женой. Когда утром он приехал на работу, то увидел ключи от машины коллеги, оставшиеся на столе без присмотра. Владелец авто поехал в командировку в другой город. Мужчина воспользовался чужой машиной и поехал к жене мириться. Однако на проспекте Дзержинского он врезался в другой автомобиль. Инспекторы ГАИ, которые приехали на место ДТП, обнаружили, что водитель был пьян.

Автомобиль вернули владельцу.

Материалы проверки переданы в Следственный комитет.