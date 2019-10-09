Лукашенко летит выбивать деньги с правителя Туркменистана 11 9.10.2019, 19:44

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Диктатор на встрече со своим коллегой попытается вернуть долг за строительство Гарлыкского ГОК.

Саммит глав государств СНГ белорусские чиновники намерены использовать для того, чтобы добиться от туркменской стороны выплаты долга, или, по крайней мере, части долга за строительство Гарлыкского ГОК.

Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Туркменистан 10-11 октября.

Выяснилось, что вместе с ним в Ашхабад вылетит вице-премьер Игорь Ляшенко (сопредседателем межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству), а также гендиректор «Беларуськалия», которому подчиняется строительный «Белгорхимпром».

Белорусский посол Вячеслав Бескостый 9 октября встретился с диктатором Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым на церемонии вручения верительных грамот. После нее он заявил журналистам (цитируется по БелТА):

– Сегодня на встрече Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил, что туркменская сторона готова к компромиссу.

В чем он может заключаться, посол не уточнил.

Лукашенко и Бердымухамедов торжественно открыли Гарлыкский горно-обогатительный комбинат в 2017 году. Но до сих пор он, по сути, не работает, напоминает «Солидарность».

Туркменская сторона обвиняет белорусского подрядчика в лице «Белгорхимпрома» в том, что тот бросил незавершенными необходимые работы для введения объекта в эксплуатацию. Ашхабад угрожает наказать Минск через международный арбитраж при Торговой палате Стокгольма.

У белорусской стороны другие претензии. По ее версии власти Туркменистана отказались платить за выполненные работы и оказались должны около 150 миллионов долларов. По этой причине белорусские специалисты и вынуждены были покинуть объект.

В этом году дошло до эмоциональных высказываний чиновников. Например, глава «Белгорхимпрома» возмущался: «Зачем я буду кредитовать Туркменистан?!»

Месяц назад Лукашенко назвал неправильной ситуацию, когда с дружественным народом «начинаем в судах устраивать разборки». Сможет ли диктатор Беларуси при личной встрече договориться с Бердымухамедовым?