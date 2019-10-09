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Власти начали давление на блогера NEXTA

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  • 9.10.2019, 20:28
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Власти начали давление на блогера NEXTA
Степан Светлов

На известного блогера давят суд, военкомат и Следственный комитет.

С каждого по 25 тысяч долларов компенсации. В Минске и Бобруйске начались судебные заседания в связи с иском председателя Слонимского райисполкома Геннадия Хомича к владелице домена «Белорусский партизан» Светланы Калинкиной и издания «Вечерний Бобруйск». Чиновник считает, что сведения телеграмм-канала NEXTA о том, что якобы он вместе с женой управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, оскорбили его честь и достоинство и нанесли ущерб деловой репутации. В студии «Белсата» блогер NEXTA, журналист Степан Светлов.

— Степан, на 18 октября назначили слушание конкретно по твоему делу. Если бы ты был в Беларуси, пошел бы ты на этот суд?

— Ни если бы был в Беларуси, ни сейчас я не пойду на этот суд, потому что в Беларуси по сути судов нет, и это неоднократно доказано. Сотни, тысячи сфабрикованных дел. Идти в белорусский суд, значит, признавать легитимность этих судов, этой власти. Конечно, я не пойду, но я советовался с адвокатами, юристами Белорусской ассоциации журналистов. Я хотел сначала вообще игнорировать это все, но они посоветовали отреагировать, потому что затрагиваются еще и интересы других изданий, так, как ты уже сказал, Светланы Калинкиной с «Белорусским партизаном», «21.by», «Вечерний Бобруск». Мы сейчас решаем, что будем делать, каким образом это будет представлено… […]

Конечно, они хотят доказательств. […] Но к сожалению для следствия, для суда, для адвокатов, инцидент этот действительно был – его прикрыли. Почему прикрыли, у меня есть на этот счет мысли. Хомич не сам пошел в суд, его попросили пойти. У меня есть не только предположения, но и информация, кто его заставил это сделать.

— Кто его заставил?

— Я пока не могу раскрывать, но это гораздо выше, чем какой-то райисполком, это более высокий уровень власти. Потому что у Геннадия Хомича сейчас озимые, коровы, ему нет времени заниматься. Ему сказали: мы все сделаем за тебя, мы все оформим, тебе просто предъявить претензии. Но люди даже начали в комментариях возмущаться, потому что Слоним – небольшой город, конечно, все друг друга знают: «Так мне же его жена сама говорила, что их поймали! То как так?»[…]

— Сам Хомич говорит, что эту информацию, благодаря этим перепечаткой, увидело 200 тысяч человек. Это так?

— На моем канале, кажется, это было 150 тысяч человек. Но у Хомича теперь еще худшее положение получается, потому что, судя по комментариям, лайкам, дислайкам, люди еще больше начали ему не доверять…


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