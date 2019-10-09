Что известно о Жозепе Борреле, который станет новым главным дипломатом ЕС 1 9.10.2019, 20:45

Жозеп Боррель

На этой должности испанец, как ожидается, сменит итальянку Федерику Могерини.

Испанский политик Жозеп Боррель стал основным претендентом на должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности — пост главного дипломата Евросоюза.

На этой должности он, как ожидается, сменит итальянку Федерику Могерини. Решающее голосование в Европарламенте должно состояться 23 октября, когда европейские депутаты будут утверждать новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, экс-главой Минобороны Германии.

7 октября Жозеп Боррель выступил на слушаниях в Европарламенте, где несколько часов отвечал на вопросы депутатов о своих внешнеполитических взглядах. Фактически это было неформальное согласование его кандидатуры и теперь Боррель получил «зеленый свет», чтобы занять должность Могерини, пишет о нем Forbes.

НВ рассказывает главное, что важно знать о будущем лице европейской дипломатии и его позиции по вопросам, касающимся Украины и ЕС.

Кто такой Жозеп Боррель

72-летний Жозеп Боррель, уроженец испанской провинции Каталония, имеет внушительный опыт в европейской политике: занимал министерские должности в нескольких правительствах Испании, почти двадцать лет работал в парламенте страны, а позже был спикером Европарламента.

Он родом из простой семьи — отец Борреля был пекарем в небольшой каталонской деревне. Однако высшее образование будущий политик и дипломат получил в столице Испании: в 1969 году он окончил Технический университет Мадрида (по специальности «аэрокосмическая инженерия»). Позже дополнительно получил диплом экономиста в мадридском Университете Комплутенсе, стажировался во Франции и в США (в Стэнфордском университете).

Свою профессиональную карьеру Боррель начинал инженером в национальной нефтяной компании Испании. Вскоре был избран одним из профсоюзных лидеров и в середине 70-х примкнул к Испанской социалистической рабочей партии, которую представляет и поныне.

В политику Боррель пришел в конце 70-х, возглавив финансовый департамент в региональном правительстве Мадрида. Спустя несколько лет он работал в Министерстве финансов в правительстве социалиста Фелипе Гонсалеса, а позже занимал при нем должность министра общественных работ и транспорта.

В 1986 году впервые был избран в испанский парламент и оставался депутатом вплоть до 2004 года, когда возглавил список кандидатов от социалистов на выборах в Европарламент. В 2004—2007 годах занимал должность председателя Европарламента, представляя в нем Партию европейских социалистов.

Позже вновь вернулся работать в правительство Испании и с июня 2018 года занимает пост министра иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества в кабмине Педро Санчеса.

Интересно, что каталонец Жозеп Боррель — многолетний сторонник целостности Испании и выступает против независимости Каталонии.

Почему именно он сменит Могерини

По итогам недавних выборов в Европарламент, которые состоялись весной 2019 года, лидеры стран ЕС (Совет Евросоюза) провели несколько раундов встреч, чтобы согласовать имена претендентов на топ-должности в новой Еврокомиссии.

Кандидатура Жозепа Боррелля на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности была частью этих договоренностей — наряду с выдвижением министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

Весь ее состав, включая Боррелля, депутаты Европарламента должны утвердить в ходе голосования 23 октября. До этого, 17 октября, станут известны формальные результаты слушаний по кандидатурам.

Что Боррель думает о России, Украине и будущем ЕС

Выступая перед европарламентариями 7 октября, Боррель перечислил свои приоритеты на посту главного дипломата ЕС. В их числе он назвал «поддержку демократии и территориальной целостности Украины»; продвижение реформ в балканских государствах, которые претендуют на членство в ЕС; восстановление трансатлантических отношений с Соединенными Штатами; новую стратегию в отношении Африки.

Он также заявил, что намерен усилить голос и роль Евросоюза на международной арене. «ЕС должен научиться использовать язык власти, — заявил Боррель. — Мы видим не тот мир, которого хотел [добиться] Евросоюз. Но я убежден, что у нас есть все необходимое, чтобы противостоять вызовам современной действительности».

По словам испанского политика, официальный Брюссель должен занять собственную четкую позицию в торговом конфликте между США и Китаем.

Боррель также признал, что Белый дом под руководством Дональда Трампа вызывает «обоснованную обеспокоенность из-за односторонних действий, которые идут вразрез с десятилетиями сотрудничества», однако назвал США «сильным союзником» ЕС.

Кроме того, испанский дипломат предложил заменить механизм принятия решений в ЕС по внешнеполитическим вопросам — чтобы для этого было достаточно квалификационного большинства, а не единогласия представителей всех 28 стран ЕС.

Жозеп Боррель также подтвердил свою репутацию жесткого и последовательного критика России.

Он высказался за сохранение антироссийских санкций, которые ранее ввел официальный Брюссель — до тех пор, пока РФ не откажется от своих агрессивных действий. Он также назвал одной из главных проблем дезинформационные и пропагандистские кампании, которые организовывает Москва.

Боррель и ранее резко высказывался в адрес России. К примеру, в мае 2019 года политик, занимая должность главы МИД Испании, в интервью изданию El Periodico прямо назвал Россию врагом Европы: «Наш старый враг, Россия, снова говорит: „Я здесь“. И снова представляет собой угрозу».

На октябрьских слушаниях в Европарламенте ему напомнили о той громкой фразе, однако политик остался верен своей позиции: «Я никогда не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил лишь, что Европы. Это я говорю и сейчас», — отметил Боррель.

В этом контексте он напомнил, что из-за российской угрозы государствам НАТО пришлось разместить дополнительные силы в странах Балтии.

Потому Боррель пообещал, что его первые усилия на новом посту будут направлены на сохранение единства стран по санкциям и усиление поддержки государств-соседей ЕС, ключевым среди которых он назвал Украину, сообщает DW.

«Лучший путь противостоять российскому экспансионизму или же, если желаете, российской угрозе — это помочь Украине, усилить ее стойкость и способность проводить реформы», — заявил будущий глава европейской дипломатии.