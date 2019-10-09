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Что известно о Жозепе Борреле, который станет новым главным дипломатом ЕС

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  • 9.10.2019, 20:45
Что известно о Жозепе Борреле, который станет новым главным дипломатом ЕС
Жозеп Боррель

На этой должности испанец, как ожидается, сменит итальянку Федерику Могерини.

Испанский политик Жозеп Боррель стал основным претендентом на должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности — пост главного дипломата Евросоюза.

На этой должности он, как ожидается, сменит итальянку Федерику Могерини. Решающее голосование в Европарламенте должно состояться 23 октября, когда европейские депутаты будут утверждать новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен, экс-главой Минобороны Германии.

7 октября Жозеп Боррель выступил на слушаниях в Европарламенте, где несколько часов отвечал на вопросы депутатов о своих внешнеполитических взглядах. Фактически это было неформальное согласование его кандидатуры и теперь Боррель получил «зеленый свет», чтобы занять должность Могерини, пишет о нем Forbes.

НВ рассказывает главное, что важно знать о будущем лице европейской дипломатии и его позиции по вопросам, касающимся Украины и ЕС.

Кто такой Жозеп Боррель

72-летний Жозеп Боррель, уроженец испанской провинции Каталония, имеет внушительный опыт в европейской политике: занимал министерские должности в нескольких правительствах Испании, почти двадцать лет работал в парламенте страны, а позже был спикером Европарламента.

Он родом из простой семьи — отец Борреля был пекарем в небольшой каталонской деревне. Однако высшее образование будущий политик и дипломат получил в столице Испании: в 1969 году он окончил Технический университет Мадрида (по специальности «аэрокосмическая инженерия»). Позже дополнительно получил диплом экономиста в мадридском Университете Комплутенсе, стажировался во Франции и в США (в Стэнфордском университете).

Свою профессиональную карьеру Боррель начинал инженером в национальной нефтяной компании Испании. Вскоре был избран одним из профсоюзных лидеров и в середине 70-х примкнул к Испанской социалистической рабочей партии, которую представляет и поныне.

В политику Боррель пришел в конце 70-х, возглавив финансовый департамент в региональном правительстве Мадрида. Спустя несколько лет он работал в Министерстве финансов в правительстве социалиста Фелипе Гонсалеса, а позже занимал при нем должность министра общественных работ и транспорта.

В 1986 году впервые был избран в испанский парламент и оставался депутатом вплоть до 2004 года, когда возглавил список кандидатов от социалистов на выборах в Европарламент. В 2004—2007 годах занимал должность председателя Европарламента, представляя в нем Партию европейских социалистов.

Позже вновь вернулся работать в правительство Испании и с июня 2018 года занимает пост министра иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества в кабмине Педро Санчеса.

Интересно, что каталонец Жозеп Боррель — многолетний сторонник целостности Испании и выступает против независимости Каталонии.

Почему именно он сменит Могерини

По итогам недавних выборов в Европарламент, которые состоялись весной 2019 года, лидеры стран ЕС (Совет Евросоюза) провели несколько раундов встреч, чтобы согласовать имена претендентов на топ-должности в новой Еврокомиссии.

Кандидатура Жозепа Боррелля на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности была частью этих договоренностей — наряду с выдвижением министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

Весь ее состав, включая Боррелля, депутаты Европарламента должны утвердить в ходе голосования 23 октября. До этого, 17 октября, станут известны формальные результаты слушаний по кандидатурам.

Что Боррель думает о России, Украине и будущем ЕС

Выступая перед европарламентариями 7 октября, Боррель перечислил свои приоритеты на посту главного дипломата ЕС. В их числе он назвал «поддержку демократии и территориальной целостности Украины»; продвижение реформ в балканских государствах, которые претендуют на членство в ЕС; восстановление трансатлантических отношений с Соединенными Штатами; новую стратегию в отношении Африки.

Он также заявил, что намерен усилить голос и роль Евросоюза на международной арене. «ЕС должен научиться использовать язык власти, — заявил Боррель. — Мы видим не тот мир, которого хотел [добиться] Евросоюз. Но я убежден, что у нас есть все необходимое, чтобы противостоять вызовам современной действительности».

По словам испанского политика, официальный Брюссель должен занять собственную четкую позицию в торговом конфликте между США и Китаем.

Боррель также признал, что Белый дом под руководством Дональда Трампа вызывает «обоснованную обеспокоенность из-за односторонних действий, которые идут вразрез с десятилетиями сотрудничества», однако назвал США «сильным союзником» ЕС.

Кроме того, испанский дипломат предложил заменить механизм принятия решений в ЕС по внешнеполитическим вопросам — чтобы для этого было достаточно квалификационного большинства, а не единогласия представителей всех 28 стран ЕС.

Жозеп Боррель также подтвердил свою репутацию жесткого и последовательного критика России.

Он высказался за сохранение антироссийских санкций, которые ранее ввел официальный Брюссель — до тех пор, пока РФ не откажется от своих агрессивных действий. Он также назвал одной из главных проблем дезинформационные и пропагандистские кампании, которые организовывает Москва.

Боррель и ранее резко высказывался в адрес России. К примеру, в мае 2019 года политик, занимая должность главы МИД Испании, в интервью изданию El Periodico прямо назвал Россию врагом Европы: «Наш старый враг, Россия, снова говорит: „Я здесь“. И снова представляет собой угрозу».

На октябрьских слушаниях в Европарламенте ему напомнили о той громкой фразе, однако политик остался верен своей позиции: «Я никогда не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил лишь, что Европы. Это я говорю и сейчас», — отметил Боррель.

В этом контексте он напомнил, что из-за российской угрозы государствам НАТО пришлось разместить дополнительные силы в странах Балтии.

Потому Боррель пообещал, что его первые усилия на новом посту будут направлены на сохранение единства стран по санкциям и усиление поддержки государств-соседей ЕС, ключевым среди которых он назвал Украину, сообщает DW.

«Лучший путь противостоять российскому экспансионизму или же, если желаете, российской угрозе — это помочь Украине, усилить ее стойкость и способность проводить реформы», — заявил будущий глава европейской дипломатии.


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