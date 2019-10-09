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2 января в Беларуси будет выходной

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  • 9.10.2019, 20:50
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2 января в Беларуси будет выходной

Но его придется отработать.

Правительство утвердило график переноса рабочих дней в 2020 году. Соответствующее решение закреплено постановлением №688 от 9 октября 2019 г.

В 2020 году белорусы будут отдыхать не только 1-го, но и 2 января. Это будет четверг. Отработать его придется в субботу, 4 января.

После него снова будет череда выходных, связанная с православным Рождеством. Выходными будут 5, 6 и 7 января (воскресенье, понедельник и вторник). Вместо 6-го придется выйти на работу 11 января.

Традиционно выходным будет понедельник перед Радуницей — 27 апреля. Рабочей вместо него будет суббота 4 апреля.

Кстати, с учетом специфики работы организации могут переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.


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