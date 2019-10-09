Зеленский сообщил, когда будет известна дата следующего обмена 10 9.10.2019, 20:59

1,110

Владимир Зеленский

Об этом президент Украины рассказал на выставке «Оружие и безопасность».

Дата следующего обмена удерживаемых лиц между Украиной и РФ станет известна после встречи лидеров "Нормандской четверки".

Об этом 9 октября на выставке "Оружие и безопасность" сказал изданию "Крым.Реалии" президент Украины Владимир Зеленский.

"Именно в нормандском формате были договоренности, что поднимется самый главный вопрос – это обмен людей, там их два обмена: у нас люди, которые на территории России, которые на территории "ДНР". Там действительно большое количество", – сказал Зеленский.

На вопрос, будет ли понятна дата нового обмена после встречи в нормандском формате, Зеленский заявил: "Да, я уверен в этом. Ждем".

7 сентября между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка. России выдали 35 человек, в числе которых был и Вышинский.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей все еще незаконно удерживают 227 украинцев, сообщили в Службе безопасности Украины.

По информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в российских тюрьмах находится 113 украинских политзаключенных, среди которых 89 крымских татар.

Встреча "Нормандской четверки" должна была состояться 16 сентября, Украина, Франция и Германия были готовы к проведению саммита, но РФ не согласилась.

7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что РФ не заинтересована во встрече лидеров нормандского формата и ищет основания, чтобы не проводить ее.