В Германии упростили процедуру найма работников из Беларуси 3 9.10.2019, 21:15

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В Германии сняли ограничение при найме работников из третьих стран.

В Германии упростили процедуру найма работников из третьих стран. В июне 2019 года был принят соответствующий закон об иммиграции специалистов, который вступит в силу в марте 2020 года, пишет tut.by cо ссылкой на деловое интернет-издание ubr.ua. Основное нововведение нового закона: немецкие работодатели смогут нанимать иностранцев, в том числе из стран — нечленов ЕС, сразу же, по мере необходимости, а не выжидать определенный срок. Сами соискатели смогут приезжать в Германию на поиск работы. Но сначала нужно будет подтвердить: дипломы, знание языка, наличие денежных средств для проживания.

Отменили очередь

Сейчас рабочие из Беларуси, Украины, России и других стран могут претендовать на работу в Германии только в порядке 3-й очереди. Сначала работодатель обязан искать рабочую силу из числа немцев. Если поиски не увенчались успехом, предложить работу могут гражданам из ЕС. И только если и там такого специалиста не отыщут, то дадут разрешение на поиск в других странах.

Исключение составляют разве что высококлассные IT-специалисты, у которых официальный трудовой стаж от 3 лет и заработная плата не ниже 4020 евро в месяц. Их сейчас могут нанимать без географических ограничений.

Поиски квалифицированных кадров из других отраслей длятся, как правило, не менее трех месяцев. Но уже с марта 2020 года немецкий работодатель сможет сразу брать на работу того, кого захочет, — иностранца или немца. Но в законе содержится предписание, согласно которому при изменении ситуации на рынке труда такая первоочередная проверка может быть возобновлена.

В регионах примут свои законы

Германия является федеративным государством, где парламент страны, Бундестаг, принимает законы, которыми задается канва тех или иных аспектов жизни страны. Далее в соответствии с этими законами свои законодательные акты принимают в отдельных федеральных землях.

Они принимают свои законы в рамках принятого ранее общенационального. Поэтому в реальности новая схема привлечения трудовых мигрантов из стран, не входящих в ЕС, заработает в разных землях Германии по-разному и в разное время. Скорее всего, говорят эксперты, отдельные законы разработают и имплементируют также весной 2020 года.

Основной закон призван упростить наем на работу, прежде всего, квалифицированных специалистов из третьих стран, в которых на данный момент нуждаются немецкие предприятия. «Под эту категорию попадают специалисты с квалифицированным профессиональным образованием, а также выпускники высших учебных заведений и выпускники специализированных колледжей», — рассказал UBR.ua президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Специалистами в Германии считаются иностранцы, которые:

закончили в Германии специализированное учебное заведение и получили профессиональное образование или профессиональную квалификацию, либо их образование эквивалентно немецкому квалифицированному профессиональному образованию;

имеют немецкое высшее образование, или их образование может быть признано или сопоставимое с немецким высшим образованием.

В то же время разные земли смогут корректировать свои внутренние законы и ослабить требования к соискателям, исходя из своих потребностей.

Какие ограничения останутся

Необходимость получать визу для обучения и поиска работы по-прежнему остается.

Иностранец должен доказать, что у него есть средства к существованию на время своего пребывания. Это же касается и членов его семьи.

Кандидаты старше 45 лет должны зарабатывать ежемесячно как минимум 3685 евро или иметь надлежащее пенсионное обеспечение.

Проверка эквивалентности квалификации и проверка условий труда остаются основополагающими для доступа к рынку труда. Это необходимо для обеспечения надлежащей оплаты труда новых специалистов и предотвращения «демпинга заработной платы».

Основной конкурент Германии в поиске рабочей силы — Польша. По прогнозам экспертов, по меньшей мере 500 тысяч работников, в том числе иностранных, могут поменять польского работодателя на немецкого. По оценкам польской стороны, от 30% до 50% украинцев, работающих в Польше, хотят переехать в Германию.

В Польше ежегодный недобор составляет порядка 150−200 тысяч работников. В Германии ситуация куда плачевней: каждый год незакрытыми остаются примерно 1,8 млн рабочих мест. Германия является большой страной, с населением более 80 млн человек, что более чем в два раза превосходит польское. Поэтому и потребность в рабочих руках там выше.

В Германии нужны самые разнообразные специалисты, но более всего: квалифицированные рабочие, медсестры, работники сельского хозяйства, работники сферы обслуживания. Средние зарплаты у таких специалистов стартуют от 1600 до 2000 евро в месяц. В той же Польше, например, на аналогичные должности предлагают порядка 550 евро. Но и жизнь в Германии дороже. Затраты на жилье, пропитание будут примерно на 30% выше. Но более высокие зарплаты с лихвой перекрывают эти траты.