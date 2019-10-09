Трамп: США не поддерживают атаку Турции в Сирии 4 9.10.2019, 21:17

Дональд Трамп

Президент США отказался поддержать Эрдогана с «плохой идеей» в Сирии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция Турции в Сирии является плохой идеей. Его заявление обнародовал Белый дом, передает РБК.

«Сегодня Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. США не поддерживают эту атаку и дали Турции понять, что эта операция — плохая идея», — говорится в заявлении президента. Трамп добавил, что «с первого дня, как он взошел на политическую арену», он выступал против бесконечных и бессмысленных войн, которые не приносят пользы Соединенным Штатам.

По его словам, Турция взяла на себя обязательства защищать мирное население, гражданских лиц и не допустить гуманитарного кризиса. Анкара несет ответственность за то, чтобы все боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», находящиеся в плену, оставались в заключении, и за то, чтобы ИГ не была воссоздана ни в какой форме.

«Мы ожидаем, что Турция выполнит все свои обязательства», — добавил Трамп.