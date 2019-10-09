Удивительное дело: власти воюют с человеком, который создал музей в Лошице 3 9.10.2019, 21:53

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«Лошицкая усадьба»

Спор с чиновниками закончился для него потерей уникальной коллекции.

Деньги могут испортить даже самые высокие устремления и дела. В программе «Белсата» искусствовед Виталий Жуков рассказывает, как спор с чиновниками закончился для него потерей уникальной коллекции.

Говорят, что если дать взаймы другу, то лучше считать, что это не заем, а необратимый подарок. Когда искусствовед Виталий Жуков начинал работать с музеем «Лошицкая усадьба», он не думал, что нужно руководствоваться этим старым высказыванием.

Тем более, что чиновников Виталий Жуков точно не может назвать друзьями: администрация музея и представители Мингорисполкома после четырех лет существования экспозиции уникальных бытовых вещей начала ХХ века приняли решение закрыть ее, раритеты просто бросили в одном помещении и не отдают владельцу. Досадная ситуация произошла после того, как разговор пошел о деньгах: Жукову не компенсируют стоимости экспонатов и не хотят платить за их использование.

«Говоря по-русски, «разыграли потемкинские деревни». Была сделана такая шикарная презентация, а сейчас это никому не нужно. За всем этим стоят деньги, но никто этого не отменял. Мы живем не при коммунизме. Считаю, что четыре года мною пользовались. Музей же не работал задаром. Куда делись деньги, которые заработал музей?» – возмущается создатель экспозиции и собственник экспонатов.