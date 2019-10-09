Минское «Динамо» уступило рижскому в КХЛ

Минское «Динамо» уступило рижскому в КХЛ1
- 9.10.2019, 22:16
У латвийской команды прервалась серия из восьми поражений кряду.
Минское "Динамо" уступило рижскому в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3. У латвийского клуба прервалась серия из восьми поражений подряд, передает pressball.by.
ДИНАМО Р — ДИНАМО Мн — 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)
ДИНАМО Р: Макаров (Салак); Алишаускас — Бартулис — Дарзиньш (к) — Редлихс — Макмиллан; Мамчицс — Балинскис — Эштон — Гиллис — Мейя; Берглунд — Сотниекс — Джериньш — Павлов — Липсбергс; Гимаев — Разгалс — Берзиньш — Батня — Забусов.
ДИНАМО Мн: Толопило (Карнаухов); Еременко — Граньяни — Пулккинен — Шор — Принс; Евенко — Готовец (к) — Мартынов — Паре — А.Костицын; Дерябин — Эллиотт — Демков — Степанов — Павленко; Знахаренко — Когалев — Китаров — Ковыршин — Грецкий.
ШАЙБЫ: 1:0 — Эштон (3.22 - бол.). 2:0 — Мейя (Сотниекс, 7.09). 2:1 — Еременко (Граньяни, 7.20). 3:1 — Эштон (Мейя, 9.38). 3:2 — А.Костицын (52.25 – бол.).