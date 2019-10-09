Суды не удовлетворили жалобы кампании «Право выбора» 9.10.2019, 22:47

В участковые избиркомы вошел 21 представитель оппозиции, а общее количество членов избиркомов составляет 63 646.

Суды не удовлетворили жалобы кампании наблюдения «Право выбора» на формирование участковых избирательных комиссий, сообщил пресс-секретарь кампании Алексей Янукевич, передает «Радыё Рацыя» со ссылкой на БелаПАН.

По его словам, было подано около двух десятков жалоб в районные суды округов, где кампания выдвигала своих представителей в участковые избиркомы. «Ни одна из жалоб не была удовлетворена. Суды оставили в силе решения о формировании участковых комиссий», — сказал Янукевич.

Он отметил, что при ознакомлении с материалами дел представителями кампании были выявлены нарушения в оформлении документов.

«Например, когда знакомились с материалами дела в суде Логойского района, нас интересовали протоколы выдвижения людей, включенных в состав избирательных комиссий. Было много нарушений. Так, в протоколе от Коммунистической партии отсутствовали результаты голосования. У некоторых провластных членов комиссий не были полностью указаны адреса, в протоколах выдвиженцев организаций либо нет информации о юридических адресах, либо неполные сведения. С такими протоколами никого нельзя было включать в состав комиссий», — пояснил он.

Янукевич отметил, что при рассмотрении жалоб в некоторых минских судах протоколы выдвижения вообще отсутствовали в материалах дела.

«Я уверен, что власти решили не включать протоколы в материалы дела из-за массы нарушений. Это свидетельствует, что решения о формировании комиссии принимались исходя из политической целесообразности. Нужные люди включались, ненужные вычеркивались. И, естественно, участковые избирательные комиссии, которые несут основную нагрузку по подсчету голосов, сформированные фактически без демократических и оппозиционных сил, не могут вызывать доверие у общества», — убежден он.

Кампания «Право выбора» выдвинула 401 человека в участковые избирательные комиссии в 17 округах, прошли — трое. Всего по Беларуси в участковые избиркомы вошел 21 представитель оппозиции, а общее количество членов избиркомов составляет 63 646.